動漫節2021｜限量版產品可炒賣至9億？回帶動漫節4大經典事件

動漫節2021將於7月23至26日一連四日於香港會議展覽中心一號展覽廳舉行，每年動漫節除了有Cosplay大賽外，焦點當然是每屆會場的限量版figure。以下便為各讀者總結了過去動漫節搶購心頭好的網絡熱話！
1 動漫節2007：反智轉身
2007年動漫節開幕時，當時連續三年排頭位的豪傑公子於一眾鏡頭下施展施丹轉身式衝入會場，即時成為焦點，想不到之後樂極生悲，因遺失了票尾，被保安阻止進入會場，拉扯間更遭箍頸。
事後豪傑公子接受記者訪問時，指自己有買門票，保安沒有道理不讓他進場，他是不能屈服在這種「反智行為」之下，自此這項絕技便被網民笑稱「反智轉身」。
2 動漫節2008：動漫細哨 冰火真天魔透明公仔
每年動漫節都會有人炒賣Figure，其中一個最轟動網絡的肯定是2008年。這年大事不只有北京奧運發生，動漫節亦有全球只得6隻，其中3隻在會場發售的冰火真天魔透明公仔。當年電視台記者訪問排頭位的一名男子，其樣貌與球星朗拿甸奴有幾分似，故被冠上「動漫細哨」的稱號。他便接受訪問時便希望買入這個限量模型。
不過想不到冰火真天魔透明公仔其後在網絡世界叫好不叫座，Yahoo拍賣網有價無市，高登一眾巴打更亂入拍賣，3小時內將原價$350的真天魔炒至$9億，事後賣家更將投標者列入黑名單，現在每年動漫節都會有網民出帖問有沒有真天魔發售。
3 動漫節2009：13歲少年買周秀娜攬枕
2009年動漫節，一名13歲少年將花了4個月儲下的500多元，購買周秀娜限量版巨型攬枕及寫真集。這名少年向記者表示，因為怕弄髒抱枕不捨得拆掉包裝，回家後會收藏在「好安全的地方」。事後更有網民惡搞，將13歲少年改成《陶傑買周秀娜抱枕潮文》，引來無數討論。
4 動漫節2015：日日J囉
2015年動漫節，排頭頭位的陳先生搶到全場限量3隻、主角的金屬義肢THE PHANTOM。這個珍藏級模型生產自千值鍊，當時十分珍貴，陳先生接受記者訪問時更指自己會將它放入櫃，被記者問起如何把玩時，便指「珍藏嚟㗎喎，唔玩㗎喎。日日J囉，你啲外人識條鐵咩」。結果「日日J」及「你啲外人識條鐵咩」即時成為當時網上熱話。
相關動漫節新聞：
動漫節2021｜今年動漫節有咩玩？一文睇清重點活動+限定品+門票優惠
動漫節2021｜入場前必睇 頭籌/高達/鬼滅之刃/咒術迴戰/動漫精品
動漫節2021｜6個動漫節必行攤位推薦 《咒術迴戰》、《柯南》周邊「首賣」
動漫節2021｜動漫節重點精彩節目 參展商/舞台表演/Cosplay大賽