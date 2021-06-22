電子消費券｜$5000購物攻略 10間電器商支援付款平台一覽 八達通唔係間間用到！

政府推出的$5000電子消費券於7月4日開始正式登記，相信不少人都打算利用消費券進行大額消費，購買各種電子產品。以下總結13間電器商所支援的付款平台，其中有商舖的網店亦支援八達通付款。
百老匯
百老匯門市支援3款支付工具，包括AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞。而它們亦即將接受八達通付款，詳情有待公佈。
豐澤
豐澤同樣支援3款支付工具，包括AlipayHK、八達通及Tap & Go拍住賞，Wechat Pay則不適用。它們更有意開展網店的八達通付款服務，詳情有待公佈。
友和YOHO
友和YOHO支援3款支付工具，包括AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞。而它們亦即將接受八達通付款，詳情有待公佈。其中於友和YOHO利用AlipayHK使用電子消費券，精選產品低至26折。Alipay HK新客戶亦可獲得友和YOHO電子優惠券HK$50。
蘇寧
蘇寧支援3款支付工具，包括AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞。而它們亦即將接受八達通付款，詳情有待公佈。
中原
中原支援3款支付工具，包括AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞。而它們亦即將接受八達通付款，詳情有待公佈。不過於中原網店購買，只能使用Tap & Go拍住賞，AlipayHK及WeChat Pay HK則不適用。
張毛記CMK
張毛記CMK支援3款支付工具，包括AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞。而它們亦即將接受八達通付款，詳情有待公佈。不過於張毛記網店購買，只能使用Tap & Go拍住賞，AlipayHK及WeChat Pay HK則不適用。
衛訊
衛訊支援3款支付工具，包括AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞。惟暫未有支援八達通的消息。
Dyson
Dyson屬近年熱門的家電品牌之一，除了到電器商購買之外，大家亦可以到它的門市及網店購入。不過它只支援Tap & Go拍住賞，大家購買的時候需要留意。
IKEA
IKEA暫時只支援Tap & Go拍住賞付款。
實惠
實惠支援全部4款支付工具，另外它們亦推出「收據消費券」優惠，凡在6月1至28日實惠消費，大家可以保留收據，收據中最後3個字為折扣金額。在消費券派發首日起計14天內，購買傢俬滿$5,000即可以收據當折扣使用。