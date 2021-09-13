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肝癌一線免疫治療 減副作用減副作用
2 小時前
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免疫治療肝癌標靶藥肝硬化乙型肝炎病毒臨床腫瘤科專科手術消融治療高強度聚焦超聲波肝動脈化學栓塞術阿替利組單抗抗血管增生藥
肝癌一線免疫治療 減副作用減副作用

研究發現免疫治療在不同範疇的晚期癌症治療上都有不俗的效果，治療肝癌方面華人尤其受惠，能夠延長整體存活期中位數近倍至24個月，而且副作用相對第一代口服標靶藥少，有助維持生活質素。

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肝癌其中一個主要成因是由肝硬化演變而成，亦可以直接由病毒導致。在香港最普遍的相關病毒便是乙型肝炎病毒。臨床腫瘤科專科醫生、註冊中醫師蘇子謙指，「香港有10%人是乙肝帶病毒者或者曾感染乙肝人士，他們一生中有二至三成機率會患上肝癌。部分乙肝患者以為肝功能正常便毋須監察情況，其實適當用藥控制乙肝，也有助預防肝癌。」

早期可切除根治

早期肝癌一般沒有徵狀，其後或出現右上腹疼痛、發燒、食慾不振、噁心等，部分人或出現黃疸徵狀。蘇子謙表示最理想的肝癌根治方法是手術切除，但只限於癌症早期及肝功能良好的患者，「其他方法還包括消融治療、高強度聚焦超聲波(HIFU)、肝動脈化學栓塞術等。但如果腫瘤已擴散，即晚期患者，或者肝臟中有很多腫瘤，即使未擴散，也需要採用藥物治療。」

晚期治療新突破

過去10年一線晚期肝癌藥物治療主要使用口服標靶藥(TKI)，最近一線免疫治療成為新突破。第三期臨床研究IMbrave150顯示，免疫治療藥「阿替利組單抗」聯合抗血管增生藥，用於轉移性、不可切除肝細胞癌而又未接受過系統性治療的患者，對比第一代肝癌標靶藥，整體存活期中位數由13.4月提升至19.2月，華人患者更達24個月，延長逾10個月。無惡化存活期中位數也由4.3個月增至6.9個月。

維持生活質素

蘇子謙認為，免疫治療組合可以減慢肝癌惡化，延遲食慾不振、疼痛和黃疸等相關病徵出現，也較少出現第一代口服標靶藥的副作用，如手、足皮膚脫皮、出疹、發炎等，有助維持生活質素。「免疫治療的副作用有高血壓、疲倦、蛋白尿、出血等，但大部分可用藥物控制。惟要留意，若是由免疫系統引致肝炎，繼而肝硬化再演變成肝癌的患者，以及有自身免疫病如類風濕關節炎、紅斑狼瘡而又控制欠佳並正使用高劑量類固醇的患者，就未必適合免疫治療，或會刺激免疫系統使之加活躍。」

因副作用停藥

肝癌患者小儀本身是乙肝帶菌者，在沒有徵狀下，於2018年定期檢查中確診肝癌三期，即時以手術切除，但年底發現癌細胞轉移至盆骨，須接受電療。到2019年年中肝癌復發，再次接受切除手術，至2020年中開始使用第一代口服標靶藥，但手指腳趾嚴重脫皮，十分疼痛，連鞋都不能穿，還有聲沙、白血球低、沒胃口、疲倦、高血壓等副作用，曾停藥兩星期。用藥至今年2月因出現抗藥性，加上疫情反覆而停藥至今，現只接受紓緩治療維持生活質素，幸病情未有惡化。

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(左起)癌症資訊網創辦人吳偉麟、蘇子謙、小儀。
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免疫治療令免疫系統重新辨認癌細胞並作出攻擊。

肝癌一線免疫治療 減副作用減副作用

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/癌症/肝癌一線免疫治療-減副作用減副作用-286032
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