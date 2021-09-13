肝癌一線免疫治療 減副作用減副作用

研究發現免疫治療在不同範疇的晚期癌症治療上都有不俗的效果，治療肝癌方面華人尤其受惠，能夠延長整體存活期中位數近倍至24個月，而且副作用相對第一代口服標靶藥少，有助維持生活質素。

肝癌其中一個主要成因是由肝硬化演變而成，亦可以直接由病毒導致。在香港最普遍的相關病毒便是乙型肝炎病毒。臨床腫瘤科專科醫生、註冊中醫師蘇子謙指，「香港有10%人是乙肝帶病毒者或者曾感染乙肝人士，他們一生中有二至三成機率會患上肝癌。部分乙肝患者以為肝功能正常便毋須監察情況，其實適當用藥控制乙肝，也有助預防肝癌。」

早期可切除根治

早期肝癌一般沒有徵狀，其後或出現右上腹疼痛、發燒、食慾不振、噁心等，部分人或出現黃疸徵狀。蘇子謙表示最理想的肝癌根治方法是手術切除，但只限於癌症早期及肝功能良好的患者，「其他方法還包括消融治療、高強度聚焦超聲波(HIFU)、肝動脈化學栓塞術等。但如果腫瘤已擴散，即晚期患者，或者肝臟中有很多腫瘤，即使未擴散，也需要採用藥物治療。」

晚期治療新突破

過去10年一線晚期肝癌藥物治療主要使用口服標靶藥(TKI)，最近一線免疫治療成為新突破。第三期臨床研究IMbrave150顯示，免疫治療藥「阿替利組單抗」聯合抗血管增生藥，用於轉移性、不可切除肝細胞癌而又未接受過系統性治療的患者，對比第一代肝癌標靶藥，整體存活期中位數由13.4月提升至19.2月，華人患者更達24個月，延長逾10個月。無惡化存活期中位數也由4.3個月增至6.9個月。

維持生活質素

蘇子謙認為，免疫治療組合可以減慢肝癌惡化，延遲食慾不振、疼痛和黃疸等相關病徵出現，也較少出現第一代口服標靶藥的副作用，如手、足皮膚脫皮、出疹、發炎等，有助維持生活質素。「免疫治療的副作用有高血壓、疲倦、蛋白尿、出血等，但大部分可用藥物控制。惟要留意，若是由免疫系統引致肝炎，繼而肝硬化再演變成肝癌的患者，以及有自身免疫病如類風濕關節炎、紅斑狼瘡而又控制欠佳並正使用高劑量類固醇的患者，就未必適合免疫治療，或會刺激免疫系統使之加活躍。」

因副作用停藥

肝癌患者小儀本身是乙肝帶菌者，在沒有徵狀下，於2018年定期檢查中確診肝癌三期，即時以手術切除，但年底發現癌細胞轉移至盆骨，須接受電療。到2019年年中肝癌復發，再次接受切除手術，至2020年中開始使用第一代口服標靶藥，但手指腳趾嚴重脫皮，十分疼痛，連鞋都不能穿，還有聲沙、白血球低、沒胃口、疲倦、高血壓等副作用，曾停藥兩星期。用藥至今年2月因出現抗藥性，加上疫情反覆而停藥至今，現只接受紓緩治療維持生活質素，幸病情未有惡化。

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