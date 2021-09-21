海外樓市｜最快1個月即批！澳洲人才移民 兩類專業渴市

香港移民潮持續，各國推出優惠港人政策吸納人才，澳洲政府亦在2019年推出全球人才移民計劃(GTI，Global Talent Independent Program)，過去近兩年共批出逾6,000簽證，吸納世界各地人才移民澳洲，當中三成涉科技人才，其次為醫療專才。有專家指，由於該移民計劃並非投資移民類別，沒有投資金額要求，曾有申請個案最快1個月已取得永居身份，吸引不少港人查詢，移民公司上月查詢量按年激增逾50%。

Worlgo澳洲註冊移民顧問Damien表示，要取得GTI簽證，最重要是申請者證明可為澳洲帶來多少經濟上的貢獻、新技能及知識，最好是行業領域上的「領頭羊」以及具國際化的視野及有知名度。

涵蓋10行業 兩年批6千簽證

現時GTI簽證涵蓋10個行業領域，包括數碼科技(DigiTech)、健康醫療產業(Health Industries)、資源相關(Resources)、循環經濟(Circular economy )、國防、先進製造和太空產業(Defence, Advanced Manufacturing and Space)、農業食品及科技(Agri-food and AgTech)、基礎建設及旅遊業(Infrastructure and tourism)、金融服務及科技(Financial services and Fintech)、教育(Education)及能源相關(Energy)。

根據澳洲政府數據由2019年8月至今年7月，合共批出6,026張簽證，其中佔逾30%為數碼科技類別，包括人工智能、區塊鏈、物聯網、網絡工程等；其次是醫療產業佔26%，包括醫療及生物醫學技術、製藥及疫苗研發、基因組學等；而香港較為吃香的是金融科技類別，貼佔整體8%。

Damien指，自去年7月澳洲政府宣布為持有香港特區護照加快批核移民簽證，查詢量好像「倒水般」，每日約有20個查詢，今年8月的查詢量更是按年增長超過五成，該公司近期申請個案有四分之一已獲批簽證。

他指申請人取得簽證已等於取得永居身份，同時配偶及23歲以下的子女亦享有永居身份。在10個行業領域中，批發簽證最快是IT，其次是金融服務及科技，由申請至批出時間平均為41日。

GTI即取永居 投資移民等3年

他指，相比傳統投資移民188簽證類別，GTI更具競爭力，部分投資移民簽證還需要再等3年才可取得永居身份，相比之下，GTI的申請時間更短，可「一步到位」取得永居，而且不設投資金額，亦沒有英文能力測試要求，申請年齡亦不限。Damien 指，該公司目前協助的申請者大多為45歲或以上人士，無法透過技術移民或讀書移民澳洲，加上大部分是有小朋友的家庭為主。申請時，沒有提及具體個人資產規模，但年收入最少達15.85萬澳元(約90萬港元)，雖然沒有學歷及英文要求，但他建議本科或以上比較穩妥。

過來人貼士：整靚Linkedln關鍵

屬於金融科技申請類別的周先生，今年1月遞交申請GTI，並在5月已收到獲發簽證通知，歷時大約4個月左右，他笑言，自己不算很快。周先生本身為基金公司的高級管理人員，亦設立AI炒股系統，並聘請了兩位博士負責管理該系統，同時開設個人攝影網站，可謂「周身刀」。他表示，申請人最重要是「整靚」LinkedIn個人履歷，讓澳洲移民局知道本身背景及人脈。

撰文︰Wendy全球樓行

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