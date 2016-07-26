東京奧運︱愛爾蘭跆拳代表街頭遇襲 上唇爆缸未還手

練武之人遇襲不一定會以牙還牙，愛爾蘭跆拳道代表Jack Woolley就是榜樣。這位22歲的愛爾蘭運動員，上周五(13日)在首都都柏林街頭，突然被一班青年襲擊，不過Jack Woolley未有還擊，僅致電緊急電話召喚救護車送院，而他因為上唇被打中而大量流血，需要進行縫針手術。

Jack Woolley今年代表愛爾蘭出戰跆拳道男子58公斤級的比賽，不過他在16強就不敵阿根廷的對手被淘汰。Jack Woolley回國後，上周五與朋友消遣後在利菲河邊遇上8至12個，年約20歲的男女，期間他被人揮拳打中上唇流血，Jack Woolley遇襲後未有追擊施襲者，並坐下致電緊急電話求助。該批男女其後亦襲擊了其他人。

施襲者料隨機打人

Jack Woolley相信該批男女並非針對他個人，而只是在街上隨機襲擊路人，自己只是其中一個受害者。Jack Woolley之後在Instagram上載遇襲後滿口血的圖片，而他在醫院接受手術後已經出院。Jack Woolley遇襲後，不少愛爾蘭運動員留言慰問，當中包括在東京奧運贏得女子拳擊金牌的Kellie Harrington，Harrington對Woolley的遇襲表示憤怒。不過愛爾蘭警方表示未有人被捕，並正進行調查。

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