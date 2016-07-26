東京奧運 郎平誓領中國女排爭光 壘球女足今開戰

東京奧運本周五正式揭幕，但部分項目已提前展開，其中，中國女足今日首戰將硬撼巴西女足。另邊廂，最受中港體育迷關注的中國女排大軍，前日飛抵當地全力備戰，主教練郎平透露今次女排目標是衝擊獎牌，為國爭光。



中國女排已經正式入住奧運村，郎平受訪時表示：「這次來東京真的很興奮，我們當然是準備好了，因為已經等了5年，如今終於踏上奧運的征途，球隊狀態還算不錯。我們的目標是衝擊獎牌，一場一場去拚。奧運會不同往常的聯賽，每場比賽都非常艱苦。我們會全力以赴，希望能發揮最佳水平，為國爭光。」



今日展開的女足項目，全日共演6戰，包括力爭重奪冠軍的女足王者美國，將會在G組鬥瑞典女足。至於中國女足則在F組於宮城硬撼巴西女足。「鏗鏘玫瑰」主帥賈秀全在今次點兵令人意外，大軍陣內有多達10人為國上陣次數不足10次，他聲言是為未來而安排；但也期待着名將王霜與王珊珊能帶領一眾小將打出理想成績，絕不會輕言落敗。當然，巴西女足實力強大，陣內擁有女球王瑪達與名將科美加等壓陣，實力強橫，是奪標熱門之一；不過兩軍之前在2019年交手，當時雙方互無紀錄完場，看來中國女足今場確有一戰之力。



日本女壘望衛冕奪金

此外，作為真正揭開今屆東奧序幕，其實是女子壘球賽事，周三全日上演3場賽事，打頭陣在香港時間早上8點展開的日本對澳洲。日本作為2008北京奧運金牌大軍，今次是展開了非一般的衛冕之路；事關壘球項目在對上兩屆均未被列入奧運賽事，今次相隔13年復辦，日本女壘大軍決心十足，今場誓要旗開得勝。