Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
東京奧運 郎平誓領中國女排爭光 壘球女足今開戰
37 分前
#Hashtags
東京奧運中國女足中國女排郎平巴西女足鏗鏘玫瑰賈秀全王霜王珊珊瑪達科美加女子壘球日本女壘
東京奧運 郎平誓領中國女排爭光 壘球女足今開戰
news-images
郎平率中國女排力求衛冕奧運金牌。
 news-images
郎平率中國女排力求衛冕奧運金牌。
 news-images
中國女足賽前訓練，主將王霜(左2)、王珊珊(右2)。

東京奧運本周五正式揭幕，但部分項目已提前展開，其中，中國女足今日首戰將硬撼巴西女足。另邊廂，最受中港體育迷關注的中國女排大軍，前日飛抵當地全力備戰，主教練郎平透露今次女排目標是衝擊獎牌，為國爭光。
 

中國女排已經正式入住奧運村，郎平受訪時表示：「這次來東京真的很興奮，我們當然是準備好了，因為已經等了5年，如今終於踏上奧運的征途，球隊狀態還算不錯。我們的目標是衝擊獎牌，一場一場去拚。奧運會不同往常的聯賽，每場比賽都非常艱苦。我們會全力以赴，希望能發揮最佳水平，為國爭光。」


今日展開的女足項目，全日共演6戰，包括力爭重奪冠軍的女足王者美國，將會在G組鬥瑞典女足。至於中國女足則在F組於宮城硬撼巴西女足。「鏗鏘玫瑰」主帥賈秀全在今次點兵令人意外，大軍陣內有多達10人為國上陣次數不足10次，他聲言是為未來而安排；但也期待着名將王霜與王珊珊能帶領一眾小將打出理想成績，絕不會輕言落敗。當然，巴西女足實力強大，陣內擁有女球王瑪達與名將科美加等壓陣，實力強橫，是奪標熱門之一；不過兩軍之前在2019年交手，當時雙方互無紀錄完場，看來中國女足今場確有一戰之力。


日本女壘望衛冕奪金
此外，作為真正揭開今屆東奧序幕，其實是女子壘球賽事，周三全日上演3場賽事，打頭陣在香港時間早上8點展開的日本對澳洲。日本作為2008北京奧運金牌大軍，今次是展開了非一般的衛冕之路；事關壘球項目在對上兩屆均未被列入奧運賽事，今次相隔13年復辦，日本女壘大軍決心十足，今場誓要旗開得勝。

news-images
巴西女足主將瑪達(圖右)日前與主教練到比賽場地「踩場」並一展琴技歌藝。
 news-images
巴西女足主將瑪達
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運-郎平誓領中國女排爭光-壘球女足今開戰-276740
#Hashtags
東京奧運中國女足中國女排郎平巴西女足鏗鏘玫瑰賈秀全王霜王珊珊瑪達科美加女子壘球日本女壘

東京奧運懶人包︱完整港隊名單、賽程及李慧詩何詩蓓石偉雄焦點賽日

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京奧運懶人包︱完整港隊名單、賽程及李慧詩何詩蓓石偉雄焦點賽日
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多