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東京殘奧會︱硬地滾球劉慧茵黃君恒分組旗開得勝(不斷更新)
1 小時前
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東京殘奧會硬地滾球香港隊劉慧茵黃君恒混合BC4級Davor KomarStephen McGuire
東京殘奧會︱硬地滾球劉慧茵黃君恒分組旗開得勝(不斷更新)
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香港硬地滾球代表在今早旗開得勝。(新華社)

東京殘奧會硬地滾球項目，今日(28日)展開首日賽事。香港兩名代表劉慧茵及黃君恒在早上的首兩場分組賽都旗開得勝。

硬地滾球項目今日開始上演分組賽，其中香港的劉慧茵及黃君恒分別在混合BC4級率先上陣。劉慧茵在對克羅地亞代表Davor Komar的比賽，雖然先被對手開局取得3分領先，但劉慧茵之後逐漸追上，以4:3反勝對手贏得首場。而黃君恒在面對英國Stephen McGuire的比賽，開局已取得1分領先，雖然Stephen McGuire一度追平比分，但最終黃君恒亦以4:1擊敗對手，分組旗開得勝。

在BC4級個人賽，共分6組先作單循環，每組首名及2個最佳第二名可晉級半準決賽。而同級別的梁育榮會在下午上陣。至於BC3及BC2級別的香港代表也會稍後陸續登場。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京殘奧會︱硬地滾球劉慧茵黃君恒分組旗開得勝不斷更新-282275
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