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牛津分析：Ｃ朗史上最強
2021-09-10
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GOATGreatestofallTime牛津大學湯哥羅福史上最佳單季表現明顯超越前5季球圈對手Z元素美斯比利普斯卡斯朗拿度馬勒當拿金球獎舒利亞
牛津分析：Ｃ朗史上最強
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2008年C朗大豐收，榮獲包括世界足球先生、歐洲金靴獎等獎項。

正所謂「文無第一，武無第二」，而在體育界，近年爭論最多自然是各項運動的史上最佳「G.O.A.T.」( Greatest of all Time)。球圈之中，究竟誰是史上最佳，近日來自英國牛津大學一位數學家湯哥羅福，以各大傳奇球星的多項成就以數學化作統計；結果得出C朗力壓包括美斯、比利、「大哨」朗拿度與馬勒當拿等，成為了史上最佳。

這位數學家設計了一個名為「G.O.A.T.」指數，計算了包括球會入球與冠軍數量、國家隊入球與冠軍數量、金球獎、個人獎項、里程碑及一項名為Z元素(單季表現明顯超越前5季球圈對手)的8個大項，結合難度系數；結果C朗成為了史上第一人，而排在其之後則順序是美斯、比利、普斯卡斯(匈牙利傳奇球星)與「大哨」，馬勒當拿更只僅列第9。

事實上，曾經6度榮膺世界足球先生的Ｃ朗，幾乎已贏盡球壇大小錦標，也許就只差一個世界盃。至於今次回歸英超，據報他亦已再瞄準金球獎，期望在曼聯成就球員生涯最後高峰。翻查C朗的英超數據，過去合共上陣196場攻入84球，雖然要挑戰英超史上神射手舒利亞的260球，近乎無望；但C朗平均每場攻入0.43球絕不失禮，超高效發揮，勢必捲起旋風，要在今季再震撼世界球壇。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/牛津分析：ｃ朗史上最強-284203
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