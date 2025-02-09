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健康
2025-02-09 15:30:00

中流感必看！只能吃藥待康復？醫生教4招紓緩不適/加速痊愈

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中流感必看！只能吃藥待康復？醫生教4招紓緩不適/加速痊愈

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正值流感高峰期，如果不幸患上流感，又是只可以吃藥等待痊愈？有醫生指出，除了依賴藥物，有一些生活方式和飲食習慣都可以影響恢復的速度和舒適度。醫生列出4大方法，有助流感患者紓緩不適及加速痊愈。

4招紓緩流感不適/加速痊愈

兒科醫生傑登在其facebook專頁上分享指，如果中流感，除了吃藥，有4個策略幫助你在流感期間加速康復，減少不適感，讓身體早日回到最佳狀態。傑登醫生強調，可以從營養補充、生活調養方面入手，並教大家紓緩不適的方法和避免加重病情的行為。

1. 營養補充

僅僅依賴粥類食物無法滿足營養需求，應該多攝取以下有益食物。

  • 優質蛋白質
    食物來源：魚類、雞肉、蛋類、豆腐等，有助於修復組織，特別是魚肉富含Omega-3。
     
  • 維他命C：增強免疫力的關鍵成分。
    食物來源：番石榴、奇異果、柑橘類、番茄和彩椒。
     
  • 鋅：幫助縮短感冒病程。
    食物來源：海鮮、牛肉、南瓜子和堅果。
     
  • 維他命D：維持免疫系統運作。
    來源：曬太陽或從營養品補充皆可。
     
  • 水分補充：避免脫水。
    食物來源：多喝水、雞湯或電解質水。

2. 生活調養

休息至關重要，避免過度勉強自己。

  • 確保充足睡眠：
    每晚應保持7至9小時的高質量睡眠，幫助身體進行修復。
     
  • 維持適宜的體溫：
    避免感冒或過熱，確保身體處於最佳狀態。
     
  • 保持室內通風：
    建議定期通風，但要避免直接風吹到身體。
     
  • 暫停劇烈運動：
    即使感覺有所好轉，也應避免立即恢復高強度的運動，應保留體力以抵抗病毒。
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如果不幸患上流感，又是只可以吃藥等待痊愈？

如果不幸患上流感，又是只可以吃藥等待痊愈？

3. 紓緩不適的方法

  • 溫熱泡腳
    若感到四肢冰冷，可用38至40°C的溫水泡腳(10至15分鐘)，促進血液循環；但若有發燒或大量出汗，則不建議進行，以免加重脫水情況。
     
  • 熱敷或氣霧吸入
    對於鼻塞或有痰的情況，可用溫熱毛巾敷鼻，或使用氣霧機吸入霧氣，幫助稀釋並清除黏稠分泌物。
     
  • 喉嚨不適或乾咳時
    可使用鹽水漱口或飲用溫蜂蜜水(適用於1歲以上者)，保持喉嚨濕潤，避免頻繁清喉嚨，以減少刺激。
     
  • 溫水擦澡
    可放鬆肌肉，但應避免泡澡，以免影響體溫調節。

4. 避免加重病情的行為

  • 發燒時避免泡溫泉
    高溫可能加重發燒或導致脫水，建議在康復後再考慮泡溫泉。
     
  • 避免吸煙和飲酒
    這些行為會影響免疫力，延緩恢復速度。
     
  • 少吃刺激性食物
    辛辣、油炸和過甜的食物皆不利於康復。
     
  • 盡量待在家中
    如需外出，請戴上口罩，以減少病毒傳播的風險。
    此時身體處於虛弱狀態，容易受到其他病原體的侵害，需保護自己及他人。

傑登醫生指，以上方法能讓你的免疫力正常運作，幫助你更快康復，一般感冒時也適用。不過，如果高燒超過3天、嚴重咳嗽、呼吸困難或意識不清，則可能有重症跡象，應盡早求醫！

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