中流感必看！只能吃藥待康復？醫生教4招紓緩不適/加速痊愈

正值流感高峰期，如果不幸患上流感，又是只可以吃藥等待痊愈？有醫生指出，除了依賴藥物，有一些生活方式和飲食習慣都可以影響恢復的速度和舒適度。醫生列出4大方法，有助流感患者紓緩不適及加速痊愈。

4招紓緩流感不適/加速痊愈 兒科醫生傑登在其facebook專頁上分享指，如果中流感，除了吃藥，有4個策略幫助你在流感期間加速康復，減少不適感，讓身體早日回到最佳狀態。傑登醫生強調，可以從營養補充、生活調養方面入手，並教大家紓緩不適的方法和避免加重病情的行為。 1. 營養補充 僅僅依賴粥類食物無法滿足營養需求，應該多攝取以下有益食物。 優質蛋白質

食物來源：魚類、雞肉、蛋類、豆腐等，有助於修復組織，特別是魚肉富含Omega-3。



食物來源：魚類、雞肉、蛋類、豆腐等，有助於修復組織，特別是魚肉富含Omega-3。 維他命C：增強免疫力的關鍵成分。

食物來源：番石榴、奇異果、柑橘類、番茄和彩椒。



食物來源：番石榴、奇異果、柑橘類、番茄和彩椒。 鋅：幫助縮短感冒病程。

食物來源：海鮮、牛肉、南瓜子和堅果。



食物來源：海鮮、牛肉、南瓜子和堅果。 維他命D：維持免疫系統運作。

來源：曬太陽或從營養品補充皆可。



來源：曬太陽或從營養品補充皆可。 水分補充：避免脫水。

食物來源：多喝水、雞湯或電解質水。 2. 生活調養 休息至關重要，避免過度勉強自己。 確保充足睡眠：

每晚應保持7至9小時的高質量睡眠，幫助身體進行修復。



每晚應保持7至9小時的高質量睡眠，幫助身體進行修復。 維持適宜的體溫：

避免感冒或過熱，確保身體處於最佳狀態。



避免感冒或過熱，確保身體處於最佳狀態。 保持室內通風：

建議定期通風，但要避免直接風吹到身體。



建議定期通風，但要避免直接風吹到身體。 暫停劇烈運動：

即使感覺有所好轉，也應避免立即恢復高強度的運動，應保留體力以抵抗病毒。

3. 紓緩不適的方法 溫熱泡腳

若感到四肢冰冷，可用38至40°C的溫水泡腳(10至15分鐘)，促進血液循環；但若有發燒或大量出汗，則不建議進行，以免加重脫水情況。



若感到四肢冰冷，可用38至40°C的溫水泡腳(10至15分鐘)，促進血液循環；但若有發燒或大量出汗，則不建議進行，以免加重脫水情況。 熱敷或氣霧吸入

對於鼻塞或有痰的情況，可用溫熱毛巾敷鼻，或使用氣霧機吸入霧氣，幫助稀釋並清除黏稠分泌物。



對於鼻塞或有痰的情況，可用溫熱毛巾敷鼻，或使用氣霧機吸入霧氣，幫助稀釋並清除黏稠分泌物。 喉嚨不適或乾咳時

可使用鹽水漱口或飲用溫蜂蜜水(適用於1歲以上者)，保持喉嚨濕潤，避免頻繁清喉嚨，以減少刺激。



可使用鹽水漱口或飲用溫蜂蜜水(適用於1歲以上者)，保持喉嚨濕潤，避免頻繁清喉嚨，以減少刺激。 溫水擦澡

可放鬆肌肉，但應避免泡澡，以免影響體溫調節。 4. 避免加重病情的行為 發燒時避免泡溫泉

高溫可能加重發燒或導致脫水，建議在康復後再考慮泡溫泉。



高溫可能加重發燒或導致脫水，建議在康復後再考慮泡溫泉。 避免吸煙和飲酒

這些行為會影響免疫力，延緩恢復速度。



這些行為會影響免疫力，延緩恢復速度。 少吃刺激性食物

辛辣、油炸和過甜的食物皆不利於康復。



辛辣、油炸和過甜的食物皆不利於康復。 盡量待在家中

如需外出，請戴上口罩，以減少病毒傳播的風險。

此時身體處於虛弱狀態，容易受到其他病原體的侵害，需保護自己及他人。 傑登醫生指，以上方法能讓你的免疫力正常運作，幫助你更快康復，一般感冒時也適用。不過，如果高燒超過3天、嚴重咳嗽、呼吸困難或意識不清，則可能有重症跡象，應盡早求醫！