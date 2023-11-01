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健康
2023-11-01 18:00:00

便秘怎麼辦｜一文睇清成因、謬誤、飲食療法及預防方法

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排便習慣突然改變，而且持續4星期或者以上，已經算是便秘。

排便習慣突然改變，而且持續4星期或者以上，已經算是便秘。

研究顯示約24%至40%長者有便秘的困擾，事實上於都市生活，由嬰兒到長者都可能有便秘的困擾。據指一個星期大號小於3次就算便秘，不想每次上廁所滿頭大汗還是便不出來，不妨看看以下關於便秘成因、治療及預防方法，便秘未必與熱氣或飲食習慣有關。

便秘是都市人常見的苦惱，原因可能與飲食失調、活動不足及壓力等有關，平均10個上班族中就有5人受便秘困擾，要令生活少點困擾，便要先理解便秘的成因。

便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖） 便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖） 便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖） 便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖） 便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖） 便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖） 便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖）

便秘成因︰為何總是不暢順？

一般人便秘不外乎飲水不足、少運動、食物中缺乏纖維等。但你又是否知道，還有一個都市人經常犯的錯誤，引致想去大便時又特別困難費力？

了解便秘成因︰針對成因 解決排便問題

無花果有助排便。

無花果有助排便。

便秘謬誤︰吃菜可助排便？

每每便秘，身邊的朋友第一句總是：多吃菜。但事實上，並非所有人多吃高纖食物便可以解決便秘問題。反而如進食過多高纖食物但喝水量不足，便秘問題反會加劇。到底便秘有甚麼解決方法?

即睇便秘迷思吃菜便沒有便秘?未必！

便秘吃甚麼立即解決問題？（am730製圖） 便秘吃甚麼立即解決問題？（am730製圖） 便秘吃甚麼立即解決問題？（am730製圖） 便秘吃甚麼立即解決問題？（am730製圖） 便秘吃甚麼立即解決問題？（am730製圖） 便秘吃甚麼立即解決問題？（am730製圖）

藥物影響排便？

飲食不均、運動不足都可致排便不順，但你是否知道，原來有時便秘可能是由服用的藥物所致，便秘的你又有沒有服用內文的藥物?

相關新聞便秘纏身或與服食藥物有關

試試這些小方法，去改善便秘問題吧！

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便秘的預防方法

便秘時應該吃什麼？飲食上可多吃營養價值高、含大量纖維和多酚類的無花果。無花果不單可抗腫瘤，亦可以幫助軟化大便預防便秘。

按此詳細了解無花果的功效

 

4個冷知識助你告別便秘

在醫學界，一般常見的便秘有3種：超過3天以上不大便、大便的質地很硬，以及沒有以上現象，但排便時要蹲廁所很久，很用力才能大便。不想每一天都難以排便，不妨參考4個小建議，幫助大家正常排便。

閱讀全文︰4個小方法助你每天告別便秘

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