便秘怎麼辦｜一文睇清成因、謬誤、飲食療法及預防方法

研究顯示約24%至40%長者有便秘的困擾，事實上於都市生活，由嬰兒到長者都可能有便秘的困擾。據指一個星期大號小於3次就算便秘，不想每次上廁所滿頭大汗還是便不出來，不妨看看以下關於便秘成因、治療及預防方法，便秘未必與熱氣或飲食習慣有關。

便秘是都市人常見的苦惱，原因可能與飲食失調、活動不足及壓力等有關，平均10個上班族中就有5人受便秘困擾，要令生活少點困擾，便要先理解便秘的成因。