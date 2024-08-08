健康解碼｜暑期遊學 慎防腦膜炎雙球菌感染 安心出行 出發前宜接種疫苗

神州大地是近年學生暑期交流的熱門地點，預料月內將有多個遊學團出發，北上體驗學習。不過，出外遊學最重要是安全第一，尤其是傳染病往往令人防不勝防，以腦膜炎雙球菌為例，一旦不幸被感染，有機會引致嚴重併發症，甚至影響成長。有醫生建議，家長可安排子女在出發前接種疫苗，提供針對性保護。 近年，不同地區也有腦膜炎雙球菌肆虐的情況，以美國、英國及法國為例，自今年4月起就錄得12宗確診個案。至於內地，短短數年間，感染個案數字增加3倍，青海省西寧市一所中學於6月份，更有兩名學生感染腦膜炎雙球菌，由病發至死亡只有數小時。校方於通報後即時消毒校園，以免出現大規模爆發，亦因此引起各界對這種惡菌的關注。



感染惡菌 或損腦部健康 兒科專科陳文傑醫生指出，腦膜炎雙球菌感染是經由咳嗽或打噴嚏所產生的飛沫，直接接觸患者的呼吸道分泌物而傳播，估計大約10%人口為帶菌者。感染後，患者會出現高燒、劇烈頭痛及嗜睡，情況嚴重時，更可造成腦部損害，導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。而病情惡化速度更會以小時計算，最快可以在24小時內奪去患者生命，死亡率高達10%，比新冠肺炎更高。

即使患者能夠康復，部分人也有可能出現後遺症，包括神經系統受損、聽覺及視力受損，甚至有患者需要截肢。陳醫生表示，假如家長留意到子女出現感染徵狀，應及早帶子女們求診，透過靜脈注射抗生素，能夠徹底殺死細菌，療程一般以星期計算。



針對性打疫苗 加強保護 所謂「預防勝於治療」，陳醫生指接種腦膜炎雙球菌疫苗，有助預防感染及減低重症發生，最重要是針對目的地之流行血清類型去完成接種。現時，市面上有4價結合型苗（針對ACWY血清型）及B型疫苗提供，以香港為例，於2018年至2023年10月20日期間，共錄得31宗腦膜炎雙球菌感染個案，當中血清B型佔16宗；內地一些地區的B型血清個案亦超過6成。針對這種情況，現有B型腦膜炎雙球菌疫苗，就可提供達90%以上之保護率，完成接種後無需再補打加強針。



陳醫生認為，家長安排子女接種腦膜炎雙球菌疫苗之前，可先諮詢家庭醫生意見，並且按照目的地所流行血清型感染，從而選擇合適疫苗，為子女提供針對性保護。同時，家長可教導子女時刻保持個人衛生，尤其在觸摸口、鼻或眼睛之前，應該清潔雙手，亦要避免隨便接觸公共物件。

至於應在何時接種，衛生署指引就建議，外遊前，最好在抵達目的地前不少於10天接種腦膜炎雙球菌疫苗，因在接種後，身體需要一段時間才能產生抗體。而接種疫苗雖然未必可預防感染，但就能夠減低感染後出現重症及併發症的風險。

兒科專科陳文傑醫生