冇時間去健身室？4個簡單快捷小運動幫你Keep住勁

即使是有去健身室習慣的人，總會遇到因為事忙而無法抽出1小時去做運動。不過就算只有幾分鐘空閒，做一些小運動都對你有益處。現推介4個徒手動作，在忙裡偷閒的時候做，除了可以解除久坐的另類疲勞，也可以提振一下精神。