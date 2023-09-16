冇時間去健身室？4個簡單快捷小運動幫你Keep住勁

即使是有去健身室習慣的人，總會遇到因為事忙而無法抽出1小時去做運動。不過就算只有幾分鐘空閒，做一些小運動都對你有益處。現推介4個徒手動作，在忙裡偷閒的時候做，除了可以解除久坐的另類疲勞，也可以提振一下精神。
少郁好過唔郁
之前已有不少研究指出，任何運動，無論時間長短、強度如何，都總比不運動好。養成日日運動的好習慣當然最好，也可考慮將運動融入生活，例如加快步行節奏、行樓梯取代搭電梯等，而忙裡偷閒的時候，最好做以下幾個運動。
多角度弓步蹲
- 雙腳以肩闊站立。
- 左腳向前跨出一大步，身體向下蹲，雙腳平均受力、屈曲呈90度。然後站起左腳返回原處。
- 左腳向左方跨出一大步，做側弓步蹲，即蹲下時左腳屈曲，右腳保持伸直。然後站起左腳返回原處。
- 左腳向後跨出一大步，身體向下蹲，雙腳平均受力、屈曲呈90度。然後站起左腳返回原處。
- 然後以右腳重複上述步驟。左右腳各一個循環為一組，做3組。
深蹲
- 雙腳以肩闊站立。
- 收緊核心肌肉，臀部向後推，就如準備坐下的動作，盡量蹲下至大腿與地面水平。留意腰背保持一直線、膝蓋勿超前腳尖太多。
- 大腿及臀部發力站起。站起時呼氣，蹲下時吸氣。做8至12次為一組，做3組。
平板支撐
- 做掌上壓的「起手式」，手腕在肩膀下方支撐體重。
- 收緊腿部及核心肌肉，肩部和下背勿塌下。
- 維持動作，起初可以15至20秒為目標，如果可以的話，嘗試維持1分鐘。
熊爬
- 先做桌面式，肩膀在手腕正上方，臀部在膝蓋正上方。
- 膝蓋離地，即以手掌和腳尖4點支撐身體。
- 慢慢向前移動，如左手右腳及右手左腳輪流離地向前走，期間身體保持原有高度盡量不變，以及不要拱背。