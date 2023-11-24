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健康
2023-11-24 16:10:47

凍瘡治療、症狀及原因 一文了解冬天腳趾/手指易生「蘿蔔仔」及保暖方法

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凍瘡會有分不同程度的皮膚潰瘍。

凍瘡會有分不同程度的皮膚潰瘍。

每逢冬天時，不少人的手指及腳趾容易長出俗稱「蘿蔔仔」的凍瘡（英文︰frostbite）。凍瘡是冬天常見的其中一種皮膚病，主要是因為皮膚反覆曝露在寒冷潮濕空氣中所致，大多情況下患者可以逐漸自行康復，部分嚴重情況或導致出現潰瘍。香港人到外國旅行聖誕及新年放假時，不時遇到低溫，Gofever高燒編輯以下整理了有關凍瘡成因、症狀及治療方法等資料供大家參考。

凍瘡=蘿蔔仔？了解凍瘡成因

凍瘡是冬天常見的其中一種皮膚病，雖然其成因仍未有明確定論，但推算主要是因為皮膚反覆曝露在寒冷潮濕空氣中所致。因此，生活在高濕度及寒冷地區人士較易出現凍瘡。另外，女性較男性容易患有凍瘡，而且體重過輕、血液循環不良、患布自身免疫性疾病如紅斑狼瘡等人士，亦有較大風險生凍瘡。

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凍瘡常見症狀

凍瘡常見於四肢末端及血液流動較慢的部位，包括手指、腳趾、面頰以及耳廓等部分都是較常出現凍瘡。至於凍瘡的症狀，患處大多會出現呈現紅色或紫色的斑疹、丘疹或斑塊，並有灼熱感、疼痛腫脹或皮膚潰瘍，部分患者的皮膚亦會變硬，關節肌肉容易出現僵硬。

部分新冠病毒患者腳趾出現像凍瘡的發炎，被稱為新冠腳趾。(互聯網)

部分新冠病毒患者腳趾出現像凍瘡的發炎，被稱為新冠腳趾。(互聯網)

凍瘡治療方法

至於凍瘡的治療方法，其實大部分凍瘡屬於輕微程度，不會對患者皮膚造成永久性損害，只要適當地保暖及避免患處繼續受寒，大多患者在兩至三星期內會逐漸自行康復。因此，患者可以浸溫水浴改善症狀。另外，醫生亦會因應患者病情處方藥物以舒緩症狀，包括血壓藥物幫助打開血管及改善循環；外用皮質類固醇有助病灶消失等。如患者凍瘡十分嚴重，甚或已出現傷口受感染情況，則可能需要透過清創清除受損組織，並配合抗感染藥物治療，防止病情惡化。

最後，要預防出現凍瘡，大家應該在冬天穿上足夠保暖衣服，避免讓手腳長期曝露在寒冷環境下，而且保持室內環境溫暖乾燥，都可以降低患有凍瘡機會。

【本文獲 Gofever高燒授權轉載】

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