港人生活壓力大，如壓力太大且處理不當，或為身心帶來負面影響，長遠更可能患上抑鬱症或焦慮症等情緒病。註冊中醫師陳倩如指出，壓力大、緊張焦慮、心情鬱悶都屬於肝鬱，情況持續更可能會出現頭脹頭痛、失眠多夢等症狀。
如果經常覺得壓力大、緊張焦慮、心情鬱悶，就可能已經出現肝鬱的情況。陳倩如解釋，「肝鬱即是肝氣鬱結，多數是情志不暢而導致肝經經氣出現阻滯，抑鬱的情緒會導致肝鬱，肝鬱亦會加重情志不暢。」
肝鬱分兩類
中醫認為肝主疏泄，肝的疏泄功能正常，才能維持全身氣機和氣血流暢運行。如果不暢，出現氣滯不通的情況，則見精神抑鬱和氣機失調兩方面的症狀。「精神抑鬱的症狀包括情緒低落、悶悶不樂、胸悶腹脹等；而氣機鬱滯則容易發生脅肋疼痛、經痛、乳房脹痛、胸悶等。」陳倩如續指，如情況持續，氣滯日久鬱而化火，則會出現肝火上炎的症狀，即是俗稱的肝火旺。身體上可見頭脹頭痛、口乾口苦、面紅耳赤、急躁易怒、失眠多夢，甚至突然耳鳴耳聾，吐血或者流鼻血。
穴位疏肝理氣
中醫會透過穴位按摩，激發經絡之氣運行。要減壓疏肝，陳倩如推介兩個穴位，「太沖穴是足厥陰肝經的原穴，位於第一、二腳趾骨交接的凹陷處，有疏理肝氣、清熱明目的功效，可以減輕壓力及紓緩緊張情緒。按摩時手握腳掌，用拇指輕按，左右腳各按3至5分鐘，至有痠脹感即可。」
另一穴位為期門穴，屬足厥陰肝經的穴位，是肝臟募穴，位於乳頭直下，第6肋間隙凹陷處，距前正中線4吋，有疏肝理氣的作用，改善肝鬱情況。按摩時同樣以拇指輕按，左右邊各按3至5分鐘，至有痠脹感即可。
體質偏寒：玫瑰花茶
除穴位外，在飲食中加入食療亦可達到養生的功效。首先是玫瑰花茶，玫瑰花性溫，味甘微苦，有行氣解鬱、醒脾和胃、活血止痛的功效，適合中性及寒性體質人士，如手腳容易冰冷、易倦、喜歡熱飲等。惟經常口乾口苦、容易生口瘡、小便黃、便秘等人士，則屬於偏熱體質，不適合飲用。
體質偏熱：菊花薄荷茶
第二款食療為菊花薄荷茶，菊花味辛甘苦，性微寒，有清肝瀉火、疏散風熱、明目等功效；而薄荷味辛性涼，有疏散風熱、疏肝解鬱之效。兩者皆入肝經，合用有疏肝清熱的作用。要注意薄荷和菊花偏涼，適合體質偏熱人士。