港人生活壓力大，如壓力太大且處理不當，或為身心帶來負面影響，長遠更可能患上抑鬱症或焦慮症等情緒病。註冊中醫師陳倩如指出，壓力大、緊張焦慮、心情鬱悶都屬於肝鬱，情況持續更可能會出現頭脹頭痛、失眠多夢等症狀。

如果經常覺得壓力大、緊張焦慮、心情鬱悶，就可能已經出現肝鬱的情況。陳倩如解釋，「肝鬱即是肝氣鬱結，多數是情志不暢而導致肝經經氣出現阻滯，抑鬱的情緒會導致肝鬱，肝鬱亦會加重情志不暢。」

肝鬱分兩類

中醫認為肝主疏泄，肝的疏泄功能正常，才能維持全身氣機和氣血流暢運行。如果不暢，出現氣滯不通的情況，則見精神抑鬱和氣機失調兩方面的症狀。「精神抑鬱的症狀包括情緒低落、悶悶不樂、胸悶腹脹等；而氣機鬱滯則容易發生脅肋疼痛、經痛、乳房脹痛、胸悶等。」陳倩如續指，如情況持續，氣滯日久鬱而化火，則會出現肝火上炎的症狀，即是俗稱的肝火旺。身體上可見頭脹頭痛、口乾口苦、面紅耳赤、急躁易怒、失眠多夢，甚至突然耳鳴耳聾，吐血或者流鼻血。