大雪節氣意思同習俗係點？養生湯水飲食 防寒邪入侵教學

12月7日的大雪是廿四節氣中，冬季第三個節氣。聽到節氣名就知道天氣又變得更冷，但到底如何防止凍親？日常又有甚麼要留意？以下就為大家講解大雪養生宜忌。
大雪真係會落雪？
香港位置偏南，當然不容易落雪。古人云：「大者，盛也，至此而雪盛也」。雪落得大，範圍亦廣，所以稱為「大雪」。至於香港則會偏向乾燥，溫度平均約攝氏19度至24度。
大雪養生 如何防止寒邪入侵？
天氣漸冷，一定要留意保暖。中醫認為頭、胸、腹、腳容易受寒，胸和腹有衣物保暖，可考慮洋葱式穿搭，幾層薄衣服和外套，穿脫容易方便進出室內外，亦不會過於臃腫；頭和腳則可加添帽子、頸巾，外出會穿鞋，於室內不妨穿襪保暖。長者要小心被衣物妨礙活動能力，或襪子太滑而跌倒。
保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得附醫生建議
大雪宜早睡晚起
睡覺繼續適應「冬藏」而早睡晚起，養精蓄銳。但留意不宜穿得太厚，以免影響身體循環，難以暖和。雖然天氣漸凍，但不宜整天不開窗戶，孳生細菌，宜間中開窗換換氣。天氣乾燥留意攝取足夠水分，維持良好新陳代謝。閒時亦可按壓腎俞、足三里、三陰交及巨闕穴，達到養生效果。
嚴選十條初級行山路線︱鶴咀石澳看海東壩河背燃燒青春
大雪飲食 進補吃甚麼？
飲食上，黑色養腎食物仍然適合，如黑豆、黑芝麻、黑木耳等。若要進補的話則以溫補為宜，食用富含蛋白質、維他命的易消化食物，例如韭菜粥、豬牛骨湯、山藥蓮子粥等。適時飲用薑茶亦有助驅寒。