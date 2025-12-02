大雪節氣意思同習俗係點？養生湯水飲食 防寒邪入侵教學

12月7日的大雪是廿四節氣中，冬季第三個節氣。聽到節氣名就知道天氣又變得更冷，但到底如何防止凍親？日常又有甚麼要留意？以下就為大家講解大雪養生宜忌。

大雪真係會落雪？

香港位置偏南，當然不容易落雪。古人云：「大者，盛也，至此而雪盛也」。雪落得大，範圍亦廣，所以稱為「大雪」。至於香港則會偏向乾燥，溫度平均約攝氏19度至24度。