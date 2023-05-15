抑鬱焦慮、失眠便秘　一文拆解上班族10大健康問題　助你回復身心平衡

上班族看不見的10大健康問題 一招啟動身體「代謝密碼」

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其中乳酪也成為網友們腸道暢通的秘方，可以補充好菌幫腸胃動一動，輕鬆啟動身體代謝，「前陣子便秘有點嚴重，看到很多人說乳酪+香蕉很厲害，試了一天，隔天順暢到不行」、「水要喝足+運動+乳酪+高纖蔬菜」、「每天上班都會習慣到超商買一瓶優酪乳，對於便秘人來說是一大福音」。 購買時記得選擇有健康食品認證的乳酪才有保障，好的菌種才能通過胃酸、膽酸的殘酷考驗，直達腸道發揮作用。

上班族看不見的10大健康問題 一招啟動身體「代謝密碼」

No.3 情緒低落、抑鬱煩躁 面對工作壓力，你有發現自己陷入焦慮的迴圈嗎？不論是情緒變得不穩定突然厭食、暴飲暴食，還是週日晚上出現「收假症候群」，平常喜歡的事做起來都覺得無力，都是上班族常見的身體隱患。 許多人對於情緒低落也有舒壓小妙招，「上班的時候聽音樂能夠放鬆心情，或是中午休息時間出去走走」、「午睡讓自己休息一下」、「每天給自己五分鐘找尋快樂」。 No.4 頭痛、肩頸痠痛 你用電腦時也常常保持同一個姿勢嗎？上班8小時明明只是坐著用電腦，但下午時卻總感覺肩頸僵硬、肌肉酸痛，那你就要小心「滑鼠手」、腕隧道症候群等隱藏健康問題。 如何解決腰痠背痛呢？除了改善坐姿、定時起身舒展筋骨外，網民更推薦幾個緩解健身妙方，像是深蹲、臀推、吊單槓、啞鈴等，也有人指出「學會吸飽閉氣+核心用力，基本上就可以解決上班族的腰痠背痛了」。

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