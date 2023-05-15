抑鬱焦慮、失眠便秘　一文拆解上班族10大健康問題　助你回復身心平衡

從學校踏入職場後工作和生活蠟燭兩頭燒，你有多久沒有正視自己的身體健康呢？許多上班族常常久坐在電腦桌前，加上運動量不足、飲食又沒有控制，長久下來不僅身材走樣、臉上出現黑眼圈、痘痘，就連便秘、三高等外表看不出來的問題都會跟著找上門。
現在《DailyView網路溫度計》馬上透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看上班族看不見的10大健康問題，想要解決身體上的煩惱其實沒有你想像中的困難。
No.1 腸胃不適、久坐便秘
上班族追求工作高效率，一忙起來吃飯就不定時，假日又報復式大吃，很容易造成腸胃不適；而且上班長時間坐著，下班累到沒力上健身房只想坐著追劇、滑手機...長期下來不只身體缺少活動，連腸胃也跟著久坐不動、缺少活力，常常會有腸胃不適、久坐便秘的困擾。
想要解決這些問題，除了三餐定時、水分攝取充足之外，網民也分享一些秘訣、「我家會胃食道逆流的，是半夜都會咳嗽，然後有時候還要爬起來吃小蘇打餅乾壓胃酸，後來讓他宵夜吃無糖乳酪+堅果墊肚子，兼養好菌後狀況好很多」。
其中乳酪也成為網友們腸道暢通的秘方，可以補充好菌幫腸胃動一動，輕鬆啟動身體代謝，「前陣子便秘有點嚴重，看到很多人說乳酪+香蕉很厲害，試了一天，隔天順暢到不行」、「水要喝足+運動+乳酪+高纖蔬菜」、「每天上班都會習慣到超商買一瓶優酪乳，對於便秘人來說是一大福音」。
購買時記得選擇有健康食品認證的乳酪才有保障，好的菌種才能通過胃酸、膽酸的殘酷考驗，直達腸道發揮作用。
No.2 疲勞倦怠、精神不濟
若是沒有充足的睡眠時間，隔天早上出門上班又要趕著通勤，長期的疲勞倦怠感累積下來，不只坐在電腦桌前精神不濟，工作效率還會大幅降低，嚴重還有可能發生過勞情況。
除了調整生活作息外，網友對於上班精神狀況不佳也提出解決方案，「先每天規律作息睡滿7小時」、「如果長期睡眠不佳，應該要先改善睡眠」、「澱粉少吃點，咖啡如有加糖，要改成黑咖啡，澱粉和糖都有讓人想睡的效果，水果的糖也不要忽視」。
No.3 情緒低落、抑鬱煩躁
面對工作壓力，你有發現自己陷入焦慮的迴圈嗎？不論是情緒變得不穩定突然厭食、暴飲暴食，還是週日晚上出現「收假症候群」，平常喜歡的事做起來都覺得無力，都是上班族常見的身體隱患。
許多人對於情緒低落也有舒壓小妙招，「上班的時候聽音樂能夠放鬆心情，或是中午休息時間出去走走」、「午睡讓自己休息一下」、「每天給自己五分鐘找尋快樂」。
No.4 頭痛、肩頸痠痛
你用電腦時也常常保持同一個姿勢嗎？上班8小時明明只是坐著用電腦，但下午時卻總感覺肩頸僵硬、肌肉酸痛，那你就要小心「滑鼠手」、腕隧道症候群等隱藏健康問題。
如何解決腰痠背痛呢？除了改善坐姿、定時起身舒展筋骨外，網民更推薦幾個緩解健身妙方，像是深蹲、臀推、吊單槓、啞鈴等，也有人指出「學會吸飽閉氣+核心用力，基本上就可以解決上班族的腰痠背痛了」。
No.5 心血管疾病
上班族久坐辦公室，如果沒有做好飲食管理、保持規律運動習慣，高血壓、高血脂、糖尿病及心血管疾病就會出現在你的健康檢查報告上。
想要避免三高和心血管疾病潛伏，可以從日常生活做起！我們可定期測量血壓、血糖或抽血監測數值，維持健康體重及腰圍，搭配少油、少鹽、少糖的均衡蔬果飲食。
No.6 感冒、免疫力下降
如果你常常加班加到很晚，回到家後又不肯浪費休息時間，依依不捨抱著手機、平板追劇追到三更半夜，日夜顛倒的情況下不僅免疫力下降，還容易出現發燒感冒的症狀。
有網民日前提醒，「平常就要注意免疫力，一次補太兇反而也不好，我每天也一罐雞精」、「現在都補充維他命C，要多喝水避免結石就是了」。
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No.7 睡眠障礙
明明上班累得要命，但是你回到家躺在床上卻完全沒有睡意，隔天早上又因為睡眠不足昏昏欲睡；或是上整天班忙得你焦頭爛額，但睡眠時間卻超乎常人、經常睡過頭大遲到，那麼你可能也出現上班族常見的「睡眠障礙」了！
倘若你也有失眠的煩惱，許多過來上班族也建議調整鬧鐘設定，「換大聲的鬧鐘」、「鬧鐘放遠一點試試看」，也有人提供其他做法，「睡前補充鎂跟B群，然後不滑手機入睡，共勉之」。
No.8 末梢血液循環不佳
上班族坐在辦公室邊吹冷氣邊工作，儘管身上穿著足夠衣物，仍然會覺得手腳冰冷，那就要小心很有可能是末梢血液循環不佳了！雖然輕則手腳發冷，但如果是心臟末梢發出警報，嚴重可能會導致心肌梗塞，腦部末梢循環不佳還要小心中風風險。
有上班族針對手腳冰冷問題上網求救，許多網民分享個人經驗，「短期就是襪子手套，長期就靠有氧運動」、「吹風機方便好用」、「電熱毯、電暖器都可以」，網絡上針對黑糖薑茶也出現許多討論！
No.9 代謝變差、內分泌失調
出社會後開始承擔繁重工作量，不少上班族作息不正常已成為家常便飯，內分泌失調、代謝變差很有可能悄悄在身體裡作祟！不論是胰島素或升糖素分泌不足，還是生理期不規律，這些看不見的健康問題都值得你好好關注。
內分泌失調問題，除了第一時間到醫院或診所進行專業諮詢，有網民也建議，「從早餐就開始吃營養又健康的食物，才能應付一整天的體力消耗」、「要懂得自我調適，可以試著做靜心呼吸」。
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No.10 眼睛酸澀、視力模糊
隨著網絡時代來臨，人人都能忙着滑手機，但假如你也是需要緊盯螢幕的上班族，那就要特別注意過度用眼的後患，包含眼睛酸澀、乾癢、視力模糊、眼壓過高、早發性白內障、青光眼等情形。
網民對於愛護靈魂之窗也提供許多做法，「熱敷眼睛可以舒緩」、「設鬧鐘、30分鐘就做一下眼球運動」、「我改用藍光眼鏡後，眼睛沒以前那麼容易不舒服」。
本文由《DailyView網路溫度計》授權轉
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