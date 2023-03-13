斷食的代價 研究指不吃早餐或已足以令免疫力下降

斷食被認為可以對健康帶來很多好處，但一項在小鼠身上進行的研究就發現，斷食產的飢餓感會刺激大腦分泌一種壓力荷爾蒙，促使免疫細胞由血液走到骨髓，導致免疫功能下降，直至重新進食後免疫細胞又會由骨髓重回血液，反映不吃早餐一族或因此而使免疫力受損。

免疫單核細胞大減九成

為了解斷食對免疫功能的影響，美國一間心血管研究中心利用小鼠進行研究，分別讓一些小鼠可以隨時進食，又或規限牠們醒來後隔一段時間才可以進食。

研究發現，若小鼠醒來後數小時也沒有進食，循環免疫細胞的數量會迅速減少，例如只是禁食4小時，小鼠血液中的免疫單核細胞數量顯著減少90%。進一步測試顯示，在禁食期間減少的免疫細胞，其實是返回生產地——骨髓。幸好當小鼠恢復進食後，血液中的免疫細胞隨即回升。有關研究已刊載在於《Immunity》。