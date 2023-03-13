斷食的代價 研究指不吃早餐或已足以令免疫力下降

斷食被認為可以對健康帶來很多好處，但一項在小鼠身上進行的研究就發現，斷食產的飢餓感會刺激大腦分泌一種壓力荷爾蒙，促使免疫細胞由血液走到骨髓，導致免疫功能下降，直至重新進食後免疫細胞又會由骨髓重回血液，反映不吃早餐一族或因此而使免疫力受損。
免疫單核細胞大減九成
為了解斷食對免疫功能的影響，美國一間心血管研究中心利用小鼠進行研究，分別讓一些小鼠可以隨時進食，又或規限牠們醒來後隔一段時間才可以進食。
研究發現，若小鼠醒來後數小時也沒有進食，循環免疫細胞的數量會迅速減少，例如只是禁食4小時，小鼠血液中的免疫單核細胞數量顯著減少90%。進一步測試顯示，在禁食期間減少的免疫細胞，其實是返回生產地——骨髓。幸好當小鼠恢復進食後，血液中的免疫細胞隨即回升。有關研究已刊載在於《Immunity》。
死亡率上升
研究人員指出，後期實驗顯示當小鼠進入斷食狀態時，大腦會分泌壓力荷爾蒙，免疫系統以為進入緊急狀態，於是回收血液中的免疫細胞以備不時之需，然而此舉卻可能令免疫功能打折扣。因為進一步測試發現，斷食24小時後恢復進食4小時的小鼠，感染一種常見引致肺炎的病菌後，死亡率比正常進食的小鼠為高，死亡速度亦更快，可見其肺部炎症更為嚴重。
斷食或有代價
專家解釋，活動受斷食影響的免疫單核細胞，負責在體內巡邏以尋找病原，並在炎症和組織修復中發揮作用，甚至與心臟病及癌症等有關。雖然未知同樣情況會否發生在人體身上，但仍提醒公眾要留意，縱使斷食可能對健康有一些好處，惟亦可能需要付出相應的代價。