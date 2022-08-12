清熱解毒｜熱氣點算好？點分虛火定實火？中醫介紹清熱湯水、食物及涼茶

熱氣有甚麼症狀? 上火/熱氣是因為人體陰陽失衡，內火旺盛，在不同的臟腑器官就有不同的症狀表現： 如心火過剩就會心悸失眠、心煩；

胃火大就有胃痛、大便乾結、口臭等症狀；

肺火旺可以有咯血、咳嗽黃痰等症狀；

肝火旺可見面紅目赤、口苦咽乾、脇肋疼痛、煩躁易怒、頭痛耳鳴；

腎火一般由腎陰虛引起，故多為虛火，可見手足心熱、失眠、口乾、潮熱盜汗、眩暈、反覆發作的口腔潰瘍、尿路感染、便黃、腰膝酸軟等。

虛火及實火的分別 實火 虛火 身體的陽亢火盛，症見身熱、多汗、煩渴、燥狂、面紅目赤、或咯血，衄血、舌紅苔黃燥、脈數有力 多因陰液虧損，多見於慢性消耗性疾病，可見煩燥失眠，夢遺失精，五心煩熱，兩顴潮紅，盜汗、咳嗽痰血、舌紅絳苔少，脈細數或虛數等。

熱氣的原因 天氣炎熱，外受溫熱之邪 飲食不當，喜食煎炸辛辣，肥甘厚味，脾胃積熱 肝主疏泄，心情不暢，肝鬱化火，或憂思過度，思則氣結，氣結日久，生熱化火 發熱病後期，傷及陰液，或久病虛勞，陰分虧損，或房事過度，夜夜笙歌，或先天稟賦不足，腎陰虧虛而火旺

「清熱」的原理 中醫會使用清熱藥，滋陰降火的藥物來清熱，以《內經》「熱者寒之」及《本經》「療熱以寒藥」的原則指導用藥。清熱藥的藥性寒涼，具有清熱瀉火、燥濕、涼血、解毒及清虛熱等功效。 本類藥物主要用於表邪已解、内熱熾盛之證，如外感熱病，高熱煩渴，溫熱泄痢，溫毒發斑，癰腫瘡毒及陰虛發熱等。其原理就像消防員救火一樣，用不同的介質針對不同的火種，已達致滅火之效。

清熱的飲品及食物介紹 湯水介紹 苦瓜紅豆豬骨湯 【原料】苦瓜（雷公鑿）1 條，紅豆 30g，排骨 500g，生薑 4 片 【方法】紅豆泡 7 – 8 個小時（可前天浸泡過夜），排骨洗淨後汆水備用。苦瓜洗淨去瓤切厚片，用鹽醃片刻。用清水將苦瓜浸泡片刻然後洗淨瀝乾水分備用。 鍋內加入 1 公升清水，加入上述材料，大火水滾後轉小火，去沫，煮一小時後加鹽調味，適溫服用。 【功效】清熱解毒祛濕。

清熱飲品/ 涼茶介紹 苦瓜茶 【原料】鮮苦瓜 1 個，綠茶適量 【方法】將苦瓜上端切開，去瓤，裝入綠茶，掛於通風處。陰乾後，將外部洗淨，擦乾，連同茶葉切碎，混匀。每次取 10 克，放入保溫杯中，以沸水冲泡，蓋後焗半小時，慢慢飲用。 【功效】清熱解暑，除煩止渴。適用於實熱證。脾胃虛寒，易腹瀉，孕婦小兒慎服。 增液茶 【原料】玄參 5g，麥冬 5g，地黃 5g，胎菊 5g 【方法】將上述材料洗淨，加入 350ml 沸水焗泡半小時，待涼可加入蜂蜜適量，攪拌後慢慢飲用。

清熱食物介紹 綠豆：味甘性寒，無毒，具有清熱消暑，利尿消腫，潤喉止渴及明目降壓的功效。

荷葉：味苦平。具有清暑利濕、升發清陽、涼血止血等功效。現代研究表明，荷葉也有降血脂作用，所以很多減肥、降脂、祛痘產品中都含有荷葉。

苦瓜：性寒味苦。具有清涼解渴、清熱解毒、清心明目、益氣解乏、益腎利尿的作用。苦瓜中含有多種維生素、礦物質，含有清脂、減肥的特效成分，可以加速排毒。研究發現其有降血糖、抗病毒及防癌的功效。

1. 我們常說「熱毒」、「清熱解毒」，究竟「毒」是什麼？ 毒即體內或體表的毒素，在中醫學指邪氣聚集日久，形成對人體造成損害的有毒物質。 外毒 内毒 火熱之邪熾盛之極，可以聚而成「熱毒」。 人體在代謝過程中，所產生的各種代謝廢物。 傳染病流行，病毒侵犯人體。 人體正常所需的生理物質，由於代謝障礙超出其生理需要量而轉化為致病物質形成毒，如血糖、血脂過高。 生理性物質在不應存在的部位也成為一種毒，如長期暴飲暴食營養過盛導致的食積等。 這些「毒」可損害人體健康，透過清熱解毒的治療方法，可讓身體將有毒病理物質排出，重建人體排毒功能，恢復健康。