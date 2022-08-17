減肥｜縮胃手術有幾有效？原理係點？咩人啱用？

減肥是終生事業，但對於嚴重肥胖人士，要控制飲食和做運動都不是一件簡單的事。最近便有美國情侶齊齊做垂直袖狀胃切除手術(俗稱縮胃手術)，手術至今二人合共減了332磅！以下就解說手術的原理。
減少飢餓素分泌
縮胃手術驟耳聽就是將胃容量縮小，使食量減少而達到減肥效果。其實這只是其中一個效果。手術會將胃的大彎切除，剩下大約150毫升的小容量，除減低食量外，亦使胃部減少了飢餓素(Ghrelin)的分泌。飢餓素與身體能量平衡機制有關，當血液中肌餓素愈多，會增加食物的攝取次數，當攝取的能量愈多，人使愈容易肥胖。手術後減少了飢餓素分泌，自然會令胃口下降，對於減重有一定幫助。
對二型糖尿病有好處
另一方面，由於胃容量縮小，食物會更快進入腸道，繼而提早刺激腸道釋放腸泌素。腸泌素的的作用可以抑制胃部排空，同時令神經中樞的下視丘產生飽足感，因此有抑制食慾及控制體重的作用。同時，當血糖過高時會促進胰島素分泌，對二型糖尿病患者也有好處。
2年減七成多餘體重
由於縮胃手術始終屬於較極端的減重方法，當然要視乎成效而決定是否採用。其成效相當不俗，研究指出術後兩年內約可減去10至15個BMI指數，或約七成多餘體重。而醫生會建議BMI超過35人士，無論有否患上相關嚴重疾病；BMI超過30，並患上二型糖尿病或代謝綜合症，而未能靠生活習慣及藥物控制的人士，考慮縮胃手術。