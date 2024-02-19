生蛇會傳染？一文睇清生蛇症狀+3大原因（附戒口食物及治療方法）

生蛇症狀＋原因｜當皮膚突然出現紅疹，或是感到刺痛、痕癢等，千萬不要以為只是小病小痛，其實有機會是「生蛇」，亦即是帶狀疱疹（英文：Herpes Zoster / Shingles）！ 到底甚麼是生蛇？生蛇和水痘又有甚麼關係？若錯過最佳的治療時間，有機會留下嚴重的後遺症，因此以下文章便為大家釐清生蛇的症狀和原因，某類人士絕對要特別小心！

甚麼是生蛇？初 期症狀皮膚感灼熱 究竟甚麼是生蛇？其成因為何？又有甚麼症狀？以下文章便一次過話你知治療及預防方法！帶狀皰疹俗稱「生蛇」，是由水痘病毒引起的疾病。不少人都以皰疹來斷定生蛇出現的時機，但其實病發皮膚不一定有皰疹出現，可能只有灼熱或刺痛感。 而且大部分生蛇狀況都出現得十分突然，病發早期除了在患部皮膚有灼熱感或神經痛外，還會有輕度發熱、食慾不振、疲倦等症狀，若出現此等症狀便需特別留意！

生蛇有甚麼症狀？ 帶狀疱疹可以出現於身體任何部位，到底生蛇又會有哪些症狀？以下3種便是常見的生蛇症狀： 帶痛楚的水泡 病發後皮膚會出現密集的水泡，而這些水泡大部分都帶有痛楚，同時令人感到痕癢、刺痛、麻痹等，甚至會有像火燒、電擊、針刺等痛楚，而如果治療不及時，身體更有可能會出現後遺的神經痛症，痛楚程度如分娩、慢性癌痛般嚴重，通常疼痛會持續 1個月以上，甚至持續幾年，因此發現症狀時絕對不可拖延治療。 單側發作 大部份人在生蛇的時候，出現水泡的位置都會集中在身體的一側，主要沿着某位置的神經呈帶狀分佈，一般的濕疹、水泡不同，較為容易區分。 伴隨皮損出現 除了帶有痛楚的水泡外，生蛇的時候可在發病前伴隨皮損出現，甚至還會有肺炎、腦炎、淋巴腫大等併發症，所以最好在懷疑自己生蛇的時候便立刻求醫，以免錯過最佳的治療時間。

為甚麼生蛇和水痘有關？ 不少人小時候都曾經試過生水痘，而生水痘其實會激活病毒，從而引發帶狀皰疹（生蛇），因此基本上只有曾經生過水痘的人士會有機會受到生蛇問題困擾，因此真正會傳染的不是生蛇，而是水痘。 生蛇3大原因 在香港生蛇並不罕見。研究指出香港有95%的人口都出過水痘，而50歲以上的成年人中，有兩成人都曾經或正患有生蛇。以下為最常見的3大生蛇原因：

年齡增加 生蛇與年齡有着密切的關係，隨着年齡增長，免疫系統亦會逐漸退化，因此年齡越大，特別是50歲以上的中老年人，生蛇的機會亦會相對增加，建議接種疫苗來預防。 腫瘤、愛滋病病史 曾經患有腫瘤、HIV感染或愛滋病病史的病人，由於使用免疫抑制藥物或化療藥物等原因，免疫力相對較為低，因此對帶狀皰疹的病毒抵抗作用較小，較容易出現生蛇的問題。 免疫力下降 不健康的作息及飲食習慣會令到身體免疫力下降，而病群亦會隨即入侵身體，容易誘發潛伏在體內的帶狀皰疹病毒，從而感染病毒及有生蛇的跡象。因此近年生蛇亦有年輕化，而壓力過大、過度疲勞等都有機會導致生蛇，需要在日常多放鬆來改善問題。

生蛇需要戒口嗎？ 不少人因壓力或免疫力下降而生蛇，而且生蛇亦有年輕化的趨勢，除了依靠藥物治療外，患者亦可在飲食方面入手，以防生蛇病情加劇。以下就為大家盤點6類生蛇時需戒口的食物，戒掉這些食品便可加快康復速度！ 6種生蛇時需戒口的食物 高激素肉類、內臟：生蛇時建議少吃激素含量較高的肉類，而動物內臟、豬頭、豬手等「毒性」較高的部位亦須戒口，以防令病情惡化。 海鮮：海鮮有機會令患處痕癢、敏感或惡化，所以必須避免。 高精氨酸食物：精氨酸(Arginine)會助長病毒生長，因此含有高精氨酸的食物如豆類、堅果、種子等都需要避免。 香料／調味料／醃製食品：蔥、薑、蒜、辣椒、洋蔥、韭菜、芫荽、筍等香料類都需要忌口，調味時亦避免使用重口味香料，以防因辛辣刺激而令病情惡化。 酒／濃茶／咖啡：生蛇期間都不應飲用，因酒精及咖啡因都會影響生蛇患處。

生蛇會傳染嗎？ 如上文所言，水痘會激活病毒引發帶狀皰疹（生蛇）生蛇，因此生蛇並不會傳染，但導致生蛇的水痘病毒卻極具傳染性。若之前未曾感染水痘，而又接觸過生蛇患者的水泡，就有機會因而感染水痘及生蛇。要預防便可在未感染水痘前接種水痘疫苗，這樣便可以預防生水痘及生蛇。 如何預防生蛇？ 一般而言生蛇與自身抵抗力狀況息息相關，只要抵抗力足夠，被傳染後也可以防止生蛇情況出現，以下便是4個預防生蛇的方法： 養成正常作息及飲食習慣：通過正常作息及飲食，早睡早起、均衡飲食便可增強抵抗力。 堅持運動：透過養成運動習慣來維持身體的抵抗力，這樣便可以預防生蛇病毒的侵襲。 避免接觸水痘患者：大部份生蛇患者都有感染過水痘的病史，因此避免接觸水痘患者，以防止在患者身上感染帶狀皰疹。 高危人士需注射新疫苗：50歲以上人士生蛇機會較高，建議最好注射相關疫苗預防。

如何治療生蛇？ 生蛇病發時會出現大規模的水泡及神經痛楚，如果錯過最佳治療時間的話，更需要超過一個月甚至一年去根治。因此不少專家都建議患者要把握黃金72小時治療。以下便是坊間最普遍的4大治療方法： 把握黃金72小時治療：生蛇的時候需要把握病發初期的黃金72小時，當發現身體有不尋常的皮膚灼熱或刺痛感，或是出現帶痛楚的水泡時便最好立刻求醫，使用藥物盡快切除病毒根源，以免因拖延資料而錯過最佳的治療時間。 保持皮膚清潔和乾燥：患者皮膚通常會痕癢不已，需要保持傷口呈清潔和乾燥的狀態，才有助降低細菌感染的風險。建議生蛇患者穿着比較寬鬆的衣服，以幫助減少磨擦和防止水泡爆裂，同時可以使用含有爐甘石成份的沐浴露來舒緩和冷卻皮膚的痕癢狀況。最重要的是患者需要避免觸摸及搔癢患處。 藥物治療： 西醫會提供止痛藥、抗病毒藥等，亦有不少人會尋求中醫進行中藥和針灸的治療。 物理治療：可以使用紅外線、紫外線、低能量激光等方式加快治療皮膚患處。