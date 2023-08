亨利梅根買愛情小說版權拍電影 故事講一對男女克服家人車禍喪生

買《Meet Me At The Lake》版權

同Netflix單deal值成億,真係呢幾個project就翻到數?唔怕!因為有傳亨利梅根又有新idea。英國《太陽報》早排報導,兩公婆睇中一本加拿大作家Carley Fortune嘅暢銷愛情小說Meet Me At The Lake,仲買咗版權準備改編成電影。故事講一對三字頭男女相遇之後,點樣克服家人車禍喪生嘅童年創傷、情緒病以至產後抑鬱,勇敢愛下去。而作者Carley Fortune近日亦確認,會同亨利梅根合作呢個project。