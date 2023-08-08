亨利梅根買愛情小說版權拍電影 故事講一對男女克服家人車禍喪生

英國皇室「前成員」亨利同梅根華麗轉身成為媒體人之後，高調宣布以1億及2千萬美元同Netflix及Spotify分別簽約製作節目，本來係威係勢，反應亦都唔差。梅根為Spotify主持嘅podcast Archetype搵到大阪直美、Elton John等名人做嘉賓，收聽率稱王之外仲得到美國People’s Choice Award，連梅根都拎過Gracie Award嘅主持人獎。

不過路遙知馬力，Archetype做完13集就再冇然後，官方回應話梅根構思緊新方向喎，但後來Spotify就宣布雙方合作已完……唔怕，仲有Netflix嗰邊。兩夫婦聯合監製嘅紀錄片Harry & Meghan上年12月上架，官方view數有超過8千萬小時。不過梅根同另一製作人David Furnish合作嘅動畫連續劇，未出街就已經宣佈停工。而家Netflix同亨利梅根夫婦手頭上有嘅project，剩低以受傷及退役軍人參加「不敗勇者運動會」(Invictus Games)為主題嘅紀錄片，預計今個月出街。

同Netflix單deal值成億，真係呢幾個project就翻到數？唔怕！因為有傳亨利梅根又有新idea。英國《太陽報》早排報導，兩公婆睇中一本加拿大作家Carley Fortune嘅暢銷愛情小說Meet Me At The Lake，仲買咗版權準備改編成電影。故事講一對三字頭男女相遇之後，點樣克服家人車禍喪生嘅童年創傷、情緒病以至產後抑鬱，勇敢愛下去。而作者Carley Fortune近日亦確認，會同亨利梅根合作呢個project。

情節似亨利夫婦真實生活

報導提及，亨利梅根好鍾意個故事，因為部份情節同佢地生活好接近；而且故事背景喺加拿大多倫多，亦即係亨利梅根相識之地。估計Meet Me At The Lake版權費要380萬美金，由於美國編劇同演員都罷緊工，所以前期準備工作都停晒。

對亨利梅根而言，呢個project可以等佢地返多倫多拍下拖，又有得畀Netflix知道佢地做緊嘢，最重要係唔使再拎自己同王室嘅八卦再出嚟賣……住。

原文刊登於 電影LOL