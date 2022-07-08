安倍晉三中槍｜疑兇背後近距離開槍　送院搶救無效享年67歲

日本前首相安倍晉三今早(8日)在奈良縣，出席自民黨的參議院選舉拉票活動時，遭到一名男子從後開至少2槍射擊。安倍的頸及胸部中槍後倒地，其後被送往奈良縣醫院搶救無效，在下午證實死亡，終年67歲。

安倍今早約11時半，抵達奈良市的近鐵大和西大寺車站，為自民黨奈良候選人佐藤啓街頭拉票。在安倍演說約1分半鐘左右，一名男子手持自製槍械，從安倍後方向他射擊。奈良縣警方表示，當時有兩下的槍聲，安倍在第2上槍聲後倒地。在場的保護人員上前將開槍男子制伏，而其他人則為安倍進行急救，有人呼叫需要自動體外心臟去顫器（AED）的協助。

開槍的男子之後被奈良縣警方帶走，而安倍就經由直昇機送往奈良縣立醫科大學附屬病院，接受搶救。日本總務省消防廳早上公布，安倍的頭部右邊受槍傷出血，左胸下亦有皮下出血，在深切治療部救治。日本之後報道指安倍需要接受輸血急救。直至下午，安倍證實搶救無效死亡。

醫生指頸部兩處槍傷失血過多致死

奈良縣立醫科大學附屬病院下午見記者，教授福島英賢表示，曾為安倍晉三採取大量輸血以及止血的急救措施，但安倍的傷口很深，甚至深入心臟，並在下午5時03分證實不治。福島指，安倍的頸部有兩處的槍傷，而死因是其中一粒子彈傷及心臟以致失血過多。

現場目擊者指，男子使用的槍枝有兩支如水管般的鐵管，長約30厘米，由黑色的膠布包着。懷疑並非現成的槍械，而是自製槍械。日本傳媒最初指有關的槍械為散彈槍，不過奈良警方及後更正指僅為一支自製手槍。奈良警指兇器為手槍非散彈槍。

兇器證實為自製手槍

有目擊者表示，在安倍演說期間，疑聽到數下響聲，然後聽到有人呼叫「危險，找地方避難」，之後見到有煙，並見到有疑似保護要員的警察制伏一名「大叔」似的男子。至於另一位目擊者就表示，在聽到第一下槍聲時，安倍仍繼續說話，而在第2槍之後就見到安倍倒地。

日本首相岸田文雄隨後取消今日的拉票行程，並返回東京。而首相官邸成立特別對策室處理今次的事件。日本自民黨下午宣布，原定各地的參議院選舉投票傳媒說明會將會取消。