約翰遜告別演說全場站立鼓掌 唯獨一人唔肯起身惹議(有片)

被逼宮下台的英國首相約翰遜,周三在國會發表「告別演說」,獲得全場人士站立鼓掌,但當中有一名女士被發現一度「唔肯起身」,最終才不情不願地站起來,惟雙手環抱,堅持不鼓掌。

本來站立鼓掌致意從來不是強迫性,該名女士也可能一時沒有留意到其他人已全部站起,所以沒有「企埋一份」,但礙於她身份特殊,跟約翰遜素有淵源——甚至「牙齒印」,因此格外矚目。

該名女士正是上一任首相文翠珊(Theresa May)。話說她當年帶領英國脫歐,卻令國家深陷泥沼,其「軟脫歐」方案惹各方不滿,她雖然在2018年12月的不信任動議中驚險過關,但約半年後終於捱不過黨人壓力,辭職下台。當年對文翠珊逼宮的領軍人物,正正就是脫歐派代表、時任外相約翰遜。

拒站立鼓掌作「最後報復」?

英國《每日郵報》以「文翠珊的最後報復」(Theresa's final revenge)形容她拒絕向約翰遜站立鼓掌致意,指她「拒絕原諒及忘記」(refused to forgive and forget)約翰遜的所為,並提到她下台後經常公開批評約翰遜的施政取態及政策,包括脫歐後北愛爾蘭的通關問題,以及早前把人蛇送往盧旺達等候審批庇護申請等安排。

評論︰總好過背後插刀偽君子

被約翰遜逼宮下台的文翠珊是否小器,見仁見智,《每日郵報》評論員Henry Deedes反而看到她良善一面,認為「至少文翠珊不偽善」(at least Theresa May wasn't a hypocrite),好過那些在約翰遜背後插刀,然後為他的告別演說站立鼓掌,「送上笑意、歡呼,甚至落下幾滴淚」(laughter, cheers, even a few tears)的偽君子。