美國大學公布2023年應被封殺字詞清單 GOAT登榜首

美國密歇根州蘇必利爾湖州立大學(Lake Superior State University)公布2023年應被封殺字詞清單，其中以Greatest of All Time(史上最強)首個英文字母組成的「GOAT」(「山羊」的意思)名列第一。
美國全國公共電台(NPR)報道，該大學一如往年，列出10個被「濫用、過度使用」，甚至「毫無用處」的應被封殺字詞，包括：GOAT、Inflection point(轉折點)、Quiet quitting(無聲辭職)、Gaslighting(直譯為煤氣燈效應，後衍生為情感操控之意)、Moving forward(向前進)、Amazing(驚人的、非常好)、Does that make sense?(你明白了嗎？、你清楚了嗎？)、Irregardless(不管)、Absolutely(完全地、絕對是)、It is what it is(就是這樣，不然怎樣)。
今年有逾1,500個來自美國，甚至遠自新西蘭、非洲納米比亞的提議，評審從中選出以英文Greatest of All Time首個字母組成的GOAT為第一。
GOAT頭銜用得太頻繁
提議的民眾與校方均認為，GOAT這個詞讓人反感的原因有二。第一，英文Greatest of All Time是「前無古人，後無來者」等級的強大，但這本身就是不可能的，因為無人能預測未來會不會有更強的人出現？二來，這個頭銜太頻繁地使用。
據NPR統計，2022年不同界別就給了最少17人GOAT的頭銜，足球界有3人，包括已故巴西球王比利(Pele)、新一代阿根廷球王美斯(Lionel Messi)以及該國已故球王馬勒當拿(Diego Maradona)；網球界有莎蓮娜威廉絲(Serena Williams)、費達拿(Roger Federer)、祖高域(Novak Djokovic)以及拿度(Rafael Nadal)；美國NBA有米高佐敦(Michael Jordan)、勒邦占士(Lebron James)以及已故塞爾特人球星羅素(Bill Russell)。
amazing被濫用
今年清單另有些字詞是「被過度使用」，以至於脫離了字面意思，amazing就是一例。提議封殺的人認為，amazing如今不再有著「讓人眼花繚亂」或「令人敬畏」的意思，指出「並非事事都很amazing，事實上，大家如果仔細想想，真正amazing事少之又少。」
在更嚴肅的例子中，有些人擔心gaslighting一字被濫用，有損它在形容特定危險心理操縱的強度。
Gaslighting直譯為煤氣燈，口語則廣泛地定義為操縱某人而令他們質疑自己。根據維基百科，這個詞源自1944年電影《煤氣燈下》「Gaslight」片名，而當Gaslighting獲Merriam-Webster詞典選為2022年年度字詞時，字義的搜尋量暴增1700%以上。
母親為女兒發聲 要求封殺retarded
自1976年首度發布以來，蘇必利爾湖州立大學已將數百個字詞列入應被封殺清單，包括贅詞exact same(完全相同)及completely empty(完全空了)；或過於冗長的字詞，例如at this point in time(此時此刻)，1976年提議的人曾問：為甚麼不直接說「現在」或「今天」？
歷年的清單還包括令人十分反感的詞句。1982年，一名母親要求封殺retarded(白癡、腦殘)。她寫道，女兒有精神障礙，但「在適當的刺激下……(她的)學習和理解能力高出我們的認知」。