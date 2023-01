美國大學公布2023年應被封殺字詞清單 GOAT登榜首

美國密歇根州蘇必利爾湖州立大學(Lake Superior State University)公布2023年應被封殺字詞清單,其中以Greatest of All Time(史上最強)首個英文字母組成的「GOAT」(「山羊」的意思)名列第一。

美國全國公共電台(NPR)報道,該大學一如往年,列出10個被「濫用、過度使用」,甚至「毫無用處」的應被封殺字詞,包括:GOAT、Inflection point(轉折點)、Quiet quitting(無聲辭職)、Gaslighting(直譯為煤氣燈效應,後衍生為情感操控之意)、Moving forward(向前進)、Amazing(驚人的、非常好)、Does that make sense?(你明白了嗎?、你清楚了嗎?)、Irregardless(不管)、Absolutely(完全地、絕對是)、It is what it is(就是這樣,不然怎樣)。

今年有逾1,500個來自美國,甚至遠自新西蘭、非洲納米比亞的提議,評審從中選出以英文Greatest of All Time首個字母組成的GOAT為第一。

GOAT頭銜用得太頻繁

提議的民眾與校方均認為,GOAT這個詞讓人反感的原因有二。第一,英文Greatest of All Time是「前無古人,後無來者」等級的強大,但這本身就是不可能的,因為無人能預測未來會不會有更強的人出現?二來,這個頭銜太頻繁地使用。

據NPR統計,2022年不同界別就給了最少17人GOAT的頭銜,足球界有3人,包括已故巴西球王比利(Pele)、新一代阿根廷球王美斯(Lionel Messi)以及該國已故球王馬勒當拿(Diego Maradona);網球界有莎蓮娜威廉絲(Serena Williams)、費達拿(Roger Federer)、祖高域(Novak Djokovic)以及拿度(Rafael Nadal);美國NBA有米高佐敦(Michael Jordan)、勒邦占士(Lebron James)以及已故塞爾特人球星羅素(Bill Russell)。