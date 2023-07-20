英國購物｜倫敦著名商店街遭一種店舖入侵氣質盡失 唔係藥房 市政府推免租金冀小店進駐

英國倫敦著名的購物街牛津街(Oxford Street)，被指因一種商店入侵而「搞到cheap晒」、無晒氣質，西敏市政府決定出手整頓，推出涉1,000萬英鎊的「免租金計劃」，希望吸引優質小商戶進駐，同時減免其70%商業稅，暫涉9個舖位。

入侵牛津街的並非藥房，而是「糖果店」，據報有接近30間。這些糖果店部分可能老老實實賣糖，但據報有部分售賣不少劣質及冒牌貨，包括假的GUCCI手機殼等。自市政府從2021年底開始採取行動以來，已從牛津街上糖果店或紀念品店，查獲價值100萬英鎊的非法和冒牌商品。

英國購物｜當局搜兩舖檢大量劣質及冒牌價

在3月的一次行動中，市政府與商標局和倫敦警察廳合作，搜查了兩間商店，檢獲總值14.5萬鎊的7,000件物品，當中包括逾2,300支電子煙筆，其尼古丁含量超過英國限制一倍以上，容量也超過法定標準15倍以上；另有逾1,700個冒牌手機殼、逾1,600條不安全充電線、逾370個欠安全標籤或英國公司資訊的行動電源、273個不安全的旅行轉換器及182個假冒EarPods等，售價更是「海鮮價」，因人而異。

如今市政府決定推出名為「Meanwhile On: Oxford Street」的計劃，將提供9間舖給小商戶，部分料最快下月開業。除免租及稅務減免，當局亦會協助商戶裝修、推廣及提供營運支援等，但有網民認為涉及9間舖太少。