英國首相｜卓慧思當選保守黨黨魁 將接任英國首相

19:51 更新︰卓慧思發表演說

英國執政保守黨黨魁選舉公布結果,一如事前所料,外相卓慧思(Liz Truss)擊敗對手、前財相辛偉誠(Rishi Sunak)勝出,將接替被逼宮辭職的約翰遜,出任英國首相。卓慧思得票為81,326票,辛偉誠則為60,399票,卓慧思未有如預期般取得壓倒性勝利。

英國首相|卓慧思發表當選演說 承諾減稅 振興經濟 緩能源危機

卓慧思當選後上台發表講話,指對當選深感榮幸,感謝黨人「籌辦史上最長的工作面試」(for organising one of the longest job interviews in history),並向家人、朋友及支持者致謝,同時讚揚辛偉誠及其他對手展現出保守黨的人才深厚,她亦感謝約翰遜,指他帶領國家完成脫歐,並成功在疫情間推動疫苗接種,同時又敢於對抗俄羅斯總統普京,親自出訪烏克蘭。

卓慧思形容保守黨是「全球最好的政黨」,感謝黨人信任讓她帶領,指該黨的信念「在自由、有能力掌控自己的人生、低稅及個人責任」上,跟大眾所想的一致,指這正是該黨2019年勝選的原因,承諾會實現選民的期望。

卓慧思強調「我會實現」(I will deliver),將實現「減稅及增長經濟的果斷方案」(a bold plan to cut taxes and grow our economy),將應對國家能源危機及民眾的能源帳單、處理長久以來面對的能源供應問題,另外亦會處理有關國民保健服務(NHS)的問題。她誓言會讓全黨上下所有人發揮所長,並承諾帶領保守黨在2024年大選中大勝而回。

保守黨黨魁選舉最後一輪,於上周五結束,由16萬黨員從卓慧思及辛偉誠中二選一,卓慧思呼聲高唱入雲。47歲的卓慧思上台後需面對英國40年來最嚴重通脹及經濟可能長期衰退的問題。據英國商會(BCC)預測,英國通脹在今年第四季將進一步升至14%,疲弱經濟狀況將持續至2024年。

英國首相|報道︰凍結能源費及減稅方案或涉額千億鎊

卓慧思在點票結果出爐前,在《每日電訊報》撰文,指當選後會立即採取行動處理能源價格及供應問題,並指會致力減輕民眾生活成本紓困,同時尋求刺激經濟。該報引述消息稱,卓慧思擬在冬季凍結數以百萬用戶的家用能源費,規模及受惠對象待定。卓慧思周日接受英國廣播公司(BBC)訪問時則稱,會在一星期內宣布方案。此外,她較早前承諾將推出涉額約300億英鎊的減稅方案。《每日郵報》周一指,減稅連同凍結能源費方案涉額將達1,000億英鎊,可能包括向相關企業提供補貼,有報道稱之為「生活成本救助方案」,最快周四公布。

卓慧思周二將在蘇格蘭巴爾莫勒堡(Balmoral Castle)接受正在該處避暑、96歲英女王的任命及授權籌組新政府。今次的任命地點並非傳統上的白金漢宮,令外界關注女王的健康狀況。