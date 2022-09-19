英女王逝世｜「追思淺笑」後又有話題？梅根鞋底藏「神秘符號」 時裝專家解謎

英國亨利王子的妻子梅根是話題人物，她出席英女王伊利沙伯二世喪禮時的一舉一動，都被傳媒和網民盯緊，繼上周三她與一眾王室成員參加女王移靈至西敏廳的追思儀式時，被傳媒拍到疑似「淺笑」(smirking)後，有眼利網民又發現當日她穿著的高踭鞋，鞋底疑藏著「神秘符號」，令一眾網民大惑不解。

梅根是時尚達人，平日穿著配搭每每走在潮流尖端，她喜歡黑衣配搭，有報道指這讓英女王不高興，因黑色在王室正代表喪事。《鏡報》報道，在上周三移靈追思儀式結束後，一身黑衣的梅根向女王靈柩行屈膝禮時，其高踭鞋意外引起網上熱話，傳媒拍到鞋底有弧型及直線標誌。不少網民都想知道這個「神秘符號」是否內藏玄機。

有時裝界專家解答，指梅根這對高踭鞋原來大有來頭，其名為「加油」(Pump It Up)，出自轉到紐約發展的英國高檔時裝設計師Paul Andrew之手，鞋底的就是其姓名縮寫英文字母P和A合成的標誌，梅根早於2018年婚後與亨利首次外訪，到訪愛爾蘭時已穿過。另外，梅根戴上的珍珠鑽石耳環，是女王於2018年所贈，特地向女王致敬。