英甲型鏈球菌增至9名學童死 7歲女發病24小時內在家不省人事亡 部分學校關閉

英國近幾周爆發的甲型鏈球菌(甲類鏈球菌)病例持續擴散，不幸病亡的學童至周二增至9名，新增的兩名死者包括一名就讀於北愛爾蘭貝爾法斯特(Belfast) Black Mountain小學的5歲女童，以及住在威爾斯卡迪夫(Cardiff)的7歲女童Hanna Roap，其在發病短短24小時內死亡。
Roap的父親Hassan表示，女兒於11月24日不適，起初只是在學校內有點咳，未料回家後咳嗽情況加劇。Hassan及妻子給女兒吃抗組織胺藥(antihistamine)，並使用吸入器(inhaler)，以助她睡眠，翌晨即帶女兒看醫生，獲處方類固醇。至當晚8時，在家的女兒突然不省人事，Hassan替她做心外壓急救，救護人員隨即趕抵，但在約30分鐘內宣布女兒已死亡。Hassan懊惱的稱，若醫生處方抗生素給女兒，而非類固醇，女兒可能不用死。Hassan說他和妻子及另一名女兒，都因Roap的死而心碎。
甲類鏈球菌｜英媒︰數間小學暫時關閉
英國《太陽報》報道，因甲型鏈球菌病例在全國多地出現，目前已有數間小學決定暫時關閉(several primary schools have made the decision to close)，包括有數名學生確診、位於侯城(Hull)的小學St Vincent's Voluntary Catholic Academy。
甲型鏈球菌可致猩紅熱(scarlet fever)，根據英國衛生安全局(UKHSA)統計，當地於11月14至20日的一周，錄得851宗猩紅熱病例，較往年同期平均約186宗大增；而今年至今，英國每10萬名1至4歲兒童中，有2.3宗感染可致命的「侵襲性甲型鏈球菌病」(iGAS)，較疫情前平均每季每10萬童有0.5宗大增。
目前英國有學童感染甲型鏈球菌死亡的已知地區，包括倫敦東南部的Lee、倫敦西部的Ealing、威爾斯卡迪夫的Penarth、北愛貝爾法斯特、薩里郡的Ashford、白金漢郡的海威科姆(High Wycombe)，以及漢普郡的Waterlooville。
甲類鏈球菌｜猩紅熱病徵 舌頭變「士多啤梨」
甲型鏈球菌如何傳染？有何病徵？如何治療？甲型鏈球菌一般於冬季比較活躍，可存在於鼻、喉嚨及皮膚，可透過咳嗽及打噴嚏等飛沫，以及未清洗的雙手傳入傷口傳播。報道引述英國傳染病專家指，感染甲型鏈球菌的大部人只會有呼吸道不適，重一點則會喉痛，再重的話可致猩紅熱(Scarlet fever)及其他更嚴重病症。
根據本港衛生防護中心資料，感染甲型鏈球菌可致猩紅熱，病發初期通常會發燒及喉嚨痛，偶爾會頭痛、嘔吐及腹痛，患者舌頭或會出現草莓般(呈紅色和凹凸)外觀，一般在發病首天或翌日，身軀和頸部會出現砂紙般粗糙的紅疹，其後紅疹會蔓延至四肢，通常在腋窩、肘部和腹股溝處尤其明顯。紅疹多在一星期內消退，繼而指尖、腳趾和腹股溝的皮膚會脫皮。
甲型鏈球菌｜抗生素可治療 保持清潔可預防
猩紅熱大部分患者服食抗生素後可痊愈，但亦有機會引致併發症如中耳炎、咽喉膿腫、肺炎、腦膜炎、骨或關節毛病，亦可對腎臟、肝臟和心臟造成損害，和引致較罕見的中毒性休克綜合症。
中心指，現時並沒有疫苗可以預防猩紅熱，市民應保持良好的個人衛生，包括經常保持雙手及環境清潔、保持室內空氣流通、避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方，而高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。有專家指，猩紅熱常見於5至15歲孩童。