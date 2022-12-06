英甲型鏈球菌增至9名學童死 7歲女發病24小時內在家不省人事亡 部分學校關閉

居於威爾斯卡迪夫的7歲女童Hanna Roap(右)，在發病短短24小時內死亡。(互聯網)

英國近幾周爆發的甲型鏈球菌(甲類鏈球菌)病例持續擴散，不幸病亡的學童至周二增至9名，新增的兩名死者包括一名就讀於北愛爾蘭貝爾法斯特(Belfast) Black Mountain小學的5歲女童，以及住在威爾斯卡迪夫(Cardiff)的7歲女童Hanna Roap，其在發病短短24小時內死亡。 Roap的父親Hassan表示，女兒於11月24日不適，起初只是在學校內有點咳，未料回家後咳嗽情況加劇。Hassan及妻子給女兒吃抗組織胺藥(antihistamine)，並使用吸入器(inhaler)，以助她睡眠，翌晨即帶女兒看醫生，獲處方類固醇。至當晚8時，在家的女兒突然不省人事，Hassan替她做心外壓急救，救護人員隨即趕抵，但在約30分鐘內宣布女兒已死亡。Hassan懊惱的稱，若醫生處方抗生素給女兒，而非類固醇，女兒可能不用死。Hassan說他和妻子及另一名女兒，都因Roap的死而心碎。

住在海威科姆(High Wycombe)4歲學童阿里(Muhammad Ibrahim Ali)是其中一名死者。(互聯網)

甲類鏈球菌｜英媒︰數間小學暫時關閉 英國《太陽報》報道，因甲型鏈球菌病例在全國多地出現，目前已有數間小學決定暫時關閉(several primary schools have made the decision to close)，包括有數名學生確診、位於侯城(Hull)的小學St Vincent's Voluntary Catholic Academy。 甲型鏈球菌可致猩紅熱(scarlet fever)，根據英國衛生安全局(UKHSA)統計，當地於11月14至20日的一周，錄得851宗猩紅熱病例，較往年同期平均約186宗大增；而今年至今，英國每10萬名1至4歲兒童中，有2.3宗感染可致命的「侵襲性甲型鏈球菌病」(iGAS)，較疫情前平均每季每10萬童有0.5宗大增。 目前英國有學童感染甲型鏈球菌死亡的已知地區，包括倫敦東南部的Lee、倫敦西部的Ealing、威爾斯卡迪夫的Penarth、北愛貝爾法斯特、薩里郡的Ashford、白金漢郡的海威科姆(High Wycombe)，以及漢普郡的Waterlooville。