英甲型鏈球菌增至9名學童死 7歲女發病24小時內在家不省人事亡 部分學校關閉

甲類鏈球菌|英媒︰數間小學暫時關閉

英國《太陽報》報道,因甲型鏈球菌病例在全國多地出現,目前已有數間小學決定暫時關閉(several primary schools have made the decision to close),包括有數名學生確診、位於侯城(Hull)的小學St Vincent's Voluntary Catholic Academy。

甲型鏈球菌可致猩紅熱(scarlet fever),根據英國衛生安全局(UKHSA)統計,當地於11月14至20日的一周,錄得851宗猩紅熱病例,較往年同期平均約186宗大增;而今年至今,英國每10萬名1至4歲兒童中,有2.3宗感染可致命的「侵襲性甲型鏈球菌病」(iGAS),較疫情前平均每季每10萬童有0.5宗大增。

目前英國有學童感染甲型鏈球菌死亡的已知地區,包括倫敦東南部的Lee、倫敦西部的Ealing、威爾斯卡迪夫的Penarth、北愛貝爾法斯特、薩里郡的Ashford、白金漢郡的海威科姆(High Wycombe),以及漢普郡的Waterlooville。