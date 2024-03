94歲婦家中垂危 救護員到場竟偷錢 見有鏡頭才放下(有片)

懶好心 叫婆婆家人別翻看片段免傷心

婆婆在救護人員到場後20分鐘死亡,Titley之後還「懶好心」叫她的家人不要看閉路電視片段,免得更傷心。但婆婆的兒子未有理會,翻看片段時驚揭Titley偷錢,隨即報警並通報救護部門。Titley在審訊中認罪,但據報他在寫給救護部門的電郵中,還大言不慚,辯稱自己不是偷錢,指片段不能反映他當時心裡的想法(it does not show what I was thinking at the time)。