高臨價單、示範單位、平面圖 佐敦新盤懶人包(有片)｜不斷更新

佐敦高臨懶人包 一文睇晒價單、示範單位、平面圖 (多圖有片)

高臨示範單位 「高臨」提供2個示範單位予公眾參觀，包括1個兩房連裝修無改動示範單位，以A1座18樓A室為藍本搭建，實用面積707方呎；以及1個兩房交樓標準示範單位，以第A2座18樓C室為藍本搭建，實用面積423方呎。 兩房連裝修無改動示範單位由英國建築和室内設計公司Conran and Partners設計，原則為兩房，裝修成三房(包括主人套房及工作間)戶型。整體設計以天然石材配搭木製家具及藤製設計，客飯廳為長形設計，整個單位鋪設8吋闊木地板，長約7米，寬約2.8米，樓層與樓層之間高度約3.1米，外連一個約21方呎露台及一個約16方呎工作平台。玄關位置旁設有落地儲物櫃，牆身亦附設多個收納空間裝置。客廳配以一組三座位長梳化及獨特形狀之木制茶几，牆上掛上著名美國藝術家Jean-Michel Basquiat畫作，富有藝術氣息。客廳設計為市場罕有的靈活布局，梳化區的空間劃成半開放的音樂休閒廳，以活動藤製網格作為屏風，打開屏風時便融入客廳一部分。飯廳特意以時尚廂座設計，擴大用餐空間，可放置6人餐桌椅。 主人房為套房設計，配以曲尺落地窗，整體以淺木色為主調，落地衣櫃為住戶提升充足儲物空間。廚房呈L型設計，工作檯面以淺灰色雲石鋪設，淺色系的櫥櫃飾以木紋面板，配以私人酒櫃。浴室為交樓標準設計，設淋浴間、洗手盆及坐廁，設計以金屬色系為主調，配搭天然石材。 高臨A1座18樓A室 兩房連裝修無改動示範單位 兩房交樓標準示範單位客飯廳呈長方形設計，長約4.6米，寬約2.6米，樓層與樓層之間高度約3.1米。飯廳一旁設開放式廚房，放置一組象灰色的L型櫥櫃，提供Cristal酒櫃。客廳間隔方正，玻璃趟門外連一個約22方呎露台及一個約16方呎的工作平台，露台門配以雙層中空玻璃。標準單位全數垂直鋪設近年市區項目少有的8吋闊木地板，露台牆身選用木材飾面配合柔和壁燈，地面則鋪設有特色地磚。 標準單位的廚具採用西門子Siemens，設有電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐、雪櫃及洗衣乾衣機，家電一應俱全。浴室配備淋浴間、洗手盆及坐廁，潔具品牌全數採用Hansgrohe及Duravit。另單位更以應用程式連接空調系統及照明系統，用戶透過手機控制家中燈光及空調系統，外出時亦可遙距控制家電，環保之餘亦可更享受便利生活。 高臨A2座18樓C室 兩房交樓標準示範單位 示範單位地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓121至122號舖

高臨價單 1 號價單： 52 伙 入場價 479.3 萬 發展商於4月24日公布首張價單，提供52伙，涵蓋21伙一房、28伙兩房及3伙三房，實用面積介乎269至545方呎。價單定價由563.8萬至1,363.1萬元，呎價介乎20,959元至25,011元。項目為買家提供3種付款計劃，總折扣優惠介乎10%至15%。以最高15%折扣計算，單位折實售價由479.3萬至1,158.7萬元，折實呎價介乎17,818元至21,261元。整批折實平均呎價19,388元，與4年前同區對上應市新盤首張價單23,928元相比，低約19%。以折實價計，首批有8伙低於500萬元。 資本策略地產執行董事何樂輝形容首批單位屬「高鐵臨門啟動價」，定價較市場價存在約20%折讓，但強調之後加推單位價格有調整空間。最低售價及呎價單位同為A1座12樓F室，一房間隔，實用面積269方呎，折實售價479.3萬元，折實呎價17,818元。至於兩房最低售價單位為A1座18樓E室，實用面積378方呎，折實售價705.4萬元，折實呎價18,661元。三房最低售價為A2座15樓A室，實用面積545方呎，折實售價1,149.5萬元，折實呎價21,092元。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「高臨」訂價有驚喜，比同區二手屋苑有近兩成折讓，起動力十足，相信項目首批單位可一Q清枱。油尖旺區新盤供應一向罕貴，投資者買家比例亦較高，全因該區擁鐵路及高鐵概念，對專才客及中港商人有一定吸引力，而且區內租金可媲美五星級酒店，每呎租金可高逾80元，料租金回報可高達4厘。