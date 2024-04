高臨價單、示範單位、平面圖 佐敦新盤懶人包(有片)｜不斷更新

高臨周邊配套、交通及校網

「高臨」交通便利,步行3分鐘可達港鐵佐敦站,15分鐘達港鐵柯士甸站;驅車約4分鐘至高鐵西九龍站,另可經由紅磡海底隧道及西區海底隧道過海。區內亦有多個跨境直通巴士站,便於往返內地及澳門。

項目由著名室內設計團隊via.打造天際綠洲會所「CLUB TOPSIDE」。室內設計以「收藏家之宅」(Collector’s House)為概念及英國British Racing Green作主色調,採用歐洲設計風格,配以精雕細琢之材質、紋理、幾何圖案配以大理石和木材,營造出優尚尊貴會員俱樂部的氛圍。會所設有天際綠洲泳池「LAKE of BLISS」,讓住戶於高空暢泳,同時欣賞城市天際線,泳池連接池畔派對屋「HOUSE of CHEERS」及日光池畔「PATIO of SUNSHINE」,住戶可以舉行私人池畔派對。

此外,設有24小時雙健身室,包括室內動態健身室「ARENA of PERSISTENCE」,提供帶氧運動器材如重力訓練器械、伸展、瑜珈、空中瑜珈及普拉提等,同時引入美國健身器材品牌Water Rower水划船機。「高臨」以可持續生活為理念之設計,泳池與健身房之間配以落地玻璃窗,引入戶外陽光進室內,為室內健身房增添活力氛圍。戶外靜態健身園「GROUND of TOUGHNESS」,採用包括來自丹麥 NOORD的戶外健身設備。戶外燒烤庭園「VENUE of TIPSINESS」可舉行宴會派對;日月星林「SPACE of AIR」讓住戶觀星賞月。

購物方面,項目基座設有9層商業樓面,有部分計劃作零售用途。區內大型購物商場雲集,包括美麗華廣場、K11、K11 MUSEA及圓方等,滿足住戶多元化需求。

校網方面,「高臨」屬31小學校網,中學屬油尖旺區。

