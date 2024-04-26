高臨價單、示範單位、平面圖 佐敦新盤懶人包(有片)｜不斷更新

油尖旺區迎來新盤應市，資本策略地產(497)旗下佐敦單幢新盤「高臨」正式亮相。am地產特意為讀者準備「高臨」懶人包，一文睇清「高臨」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。
高臨戶型分布、平面圖、車位
「高臨」為單幢式物業，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房。物業住宅部分由12樓至31樓(不設13樓、14樓、24樓)，合共佔17層，第A1座標準單位每層設5至9伙，第A2座標準單位每層設7至9伙，各設2部升降機。基座則設有9層商業樓面，總樓面面積約14萬方呎，預計作寫字樓及零售用途。
單位戶型方面，項目主打一房及兩房，合共佔近八成，當中兩房涉137伙佔最多約53%，實用面積介乎374至423方呎；一房提供64伙，佔24%，實用面積介乎269至278方呎；三房涉43伙，佔17%，實用面積介乎545至707方呎；另提供15伙特色單位，實用面積介乎232至1,589方呎，僅1伙屬連天台特色單位，實用面積1,452方呎，連386方呎天台，可經由室內樓梯通往；至於連平台面積由52至606方呎。
全盤面積最細單位為第A1座12樓H室和第A2座12樓E及F室，一房間隔，實用面積均為232方呎，連170方呎平台。面積最大單位為第A1座31樓A室，四房一套間隔，實用面積1,589方呎，連606方呎平台。「高臨」住宅停車位位於地庫3樓，共提供16個，項目預計關鍵日期為2025年12月31日。
高臨示範單位
「高臨」提供2個示範單位予公眾參觀，包括1個兩房連裝修無改動示範單位，以A1座18樓A室為藍本搭建，實用面積707方呎；以及1個兩房交樓標準示範單位，以第A2座18樓C室為藍本搭建，實用面積423方呎。
兩房連裝修無改動示範單位由英國建築和室内設計公司Conran and Partners設計，原則為兩房，裝修成三房(包括主人套房及工作間)戶型。整體設計以天然石材配搭木製家具及藤製設計，客飯廳為長形設計，整個單位鋪設8吋闊木地板，長約7米，寬約2.8米，樓層與樓層之間高度約3.1米，外連一個約21方呎露台及一個約16方呎工作平台。玄關位置旁設有落地儲物櫃，牆身亦附設多個收納空間裝置。客廳配以一組三座位長梳化及獨特形狀之木制茶几，牆上掛上著名美國藝術家Jean-Michel Basquiat畫作，富有藝術氣息。客廳設計為市場罕有的靈活布局，梳化區的空間劃成半開放的音樂休閒廳，以活動藤製網格作為屏風，打開屏風時便融入客廳一部分。飯廳特意以時尚廂座設計，擴大用餐空間，可放置6人餐桌椅。
主人房為套房設計，配以曲尺落地窗，整體以淺木色為主調，落地衣櫃為住戶提升充足儲物空間。廚房呈L型設計，工作檯面以淺灰色雲石鋪設，淺色系的櫥櫃飾以木紋面板，配以私人酒櫃。浴室為交樓標準設計，設淋浴間、洗手盆及坐廁，設計以金屬色系為主調，配搭天然石材。
兩房交樓標準示範單位客飯廳呈長方形設計，長約4.6米，寬約2.6米，樓層與樓層之間高度約3.1米。飯廳一旁設開放式廚房，放置一組象灰色的L型櫥櫃，提供Cristal酒櫃。客廳間隔方正，玻璃趟門外連一個約22方呎露台及一個約16方呎的工作平台，露台門配以雙層中空玻璃。標準單位全數垂直鋪設近年市區項目少有的8吋闊木地板，露台牆身選用木材飾面配合柔和壁燈，地面則鋪設有特色地磚。
標準單位的廚具採用西門子Siemens，設有電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐、雪櫃及洗衣乾衣機，家電一應俱全。浴室配備淋浴間、洗手盆及坐廁，潔具品牌全數採用Hansgrohe及Duravit。另單位更以應用程式連接空調系統及照明系統，用戶透過手機控制家中燈光及空調系統，外出時亦可遙距控制家電，環保之餘亦可更享受便利生活。
示範單位地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓121至122號舖
高臨價單
1號價單：52伙 入場價479.3萬
發展商於4月24日公布首張價單，提供52伙，涵蓋21伙一房、28伙兩房及3伙三房，實用面積介乎269至545方呎。價單定價由563.8萬至1,363.1萬元，呎價介乎20,959元至25,011元。項目為買家提供3種付款計劃，總折扣優惠介乎10%至15%。以最高15%折扣計算，單位折實售價由479.3萬至1,158.7萬元，折實呎價介乎17,818元至21,261元。整批折實平均呎價19,388元，與4年前同區對上應市新盤首張價單23,928元相比，低約19%。以折實價計，首批有8伙低於500萬元。
資本策略地產執行董事何樂輝形容首批單位屬「高鐵臨門啟動價」，定價較市場價存在約20%折讓，但強調之後加推單位價格有調整空間。最低售價及呎價單位同為A1座12樓F室，一房間隔，實用面積269方呎，折實售價479.3萬元，折實呎價17,818元。至於兩房最低售價單位為A1座18樓E室，實用面積378方呎，折實售價705.4萬元，折實呎價18,661元。三房最低售價為A2座15樓A室，實用面積545方呎，折實售價1,149.5萬元，折實呎價21,092元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「高臨」訂價有驚喜，比同區二手屋苑有近兩成折讓，起動力十足，相信項目首批單位可一Q清枱。油尖旺區新盤供應一向罕貴，投資者買家比例亦較高，全因該區擁鐵路及高鐵概念，對專才客及中港商人有一定吸引力，而且區內租金可媲美五星級酒店，每呎租金可高逾80元，料租金回報可高達4厘。
高臨周邊配套、交通及校網
「高臨」交通便利，步行3分鐘可達港鐵佐敦站，15分鐘達港鐵柯士甸站；驅車約4分鐘至高鐵西九龍站，另可經由紅磡海底隧道及西區海底隧道過海。區內亦有多個跨境直通巴士站，便於往返內地及澳門。
項目由著名室內設計團隊via.打造天際綠洲會所「CLUB TOPSIDE」。室內設計以「收藏家之宅」(Collector’s House)為概念及英國British Racing Green作主色調，採用歐洲設計風格，配以精雕細琢之材質、紋理、幾何圖案配以大理石和木材，營造出優尚尊貴會員俱樂部的氛圍。會所設有天際綠洲泳池「LAKE of BLISS」，讓住戶於高空暢泳，同時欣賞城市天際線，泳池連接池畔派對屋「HOUSE of CHEERS」及日光池畔「PATIO of SUNSHINE」，住戶可以舉行私人池畔派對。
此外，設有24小時雙健身室，包括室內動態健身室「ARENA of PERSISTENCE」，提供帶氧運動器材如重力訓練器械、伸展、瑜珈、空中瑜珈及普拉提等，同時引入美國健身器材品牌Water Rower水划船機。「高臨」以可持續生活為理念之設計，泳池與健身房之間配以落地玻璃窗，引入戶外陽光進室內，為室內健身房增添活力氛圍。戶外靜態健身園「GROUND of TOUGHNESS」，採用包括來自丹麥 NOORD的戶外健身設備。戶外燒烤庭園「VENUE of TIPSINESS」可舉行宴會派對；日月星林「SPACE of AIR」讓住戶觀星賞月。
購物方面，項目基座設有9層商業樓面，有部分計劃作零售用途。區內大型購物商場雲集，包括美麗華廣場、K11、K11 MUSEA及圓方等，滿足住戶多元化需求。
校網方面，「高臨」屬31小學校網，中學屬油尖旺區。