全民造星V｜Aaron孖Eddie自薦跟阿Dee周國賢拍旅遊節目 Jason Loi做唱歌擔當喜獲認同(有訪問片)

檢視參賽初心

首先回帶到「導師訓練日」,陳健安請各位參賽者以「我要」代替「我想/希望」形式,宣讀參賽心願,路飛當時表示要成為全能藝人,「現在不是講,而是踏出一步成為全能藝人,學好唱歌技巧、試鏡去演戲或做主持。」Kim則表示要打入10強和認識志同道合的朋友,雖然最終20強止步,曾多次因隊員被淘汰而爆喊的他,慶幸遇上一班兄弟戰友,「我覺得這裡就像個Summer Camp,好開心,很多小組表演真係好感動。」Aaron其中一個心願是要成為擁有溫柔力量治愈人的人,在99強表演時已實踐,他解釋,「我戴著人類最細的面具小丑鼻,象徵脆弱,就是希望觀眾或情緒起伏的人,抱擁自己的稜角和脆弱,展現脆弱一面本來是很勇敢的事,It’s not Okay to be not alright。」曾是香港閃避球代表隊成員、現踏上演員路的Eddie表示,「我要將來自由地選擇自己生活,我是探險家,喜歡冒險,但社會有很多掣肘,希望能不被社會束縛,活出自己人生。」