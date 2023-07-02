熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
娛樂
2023-07-02 12:13:20

全民造星V｜Aaron孖Eddie自薦跟阿Dee周國賢拍旅遊節目 Jason Loi做唱歌擔當喜獲認同(有訪問片)

分享：

《全民造星V》10強已於周五(30日)誕生，在殘酷的淘汰賽制中，有人喜歡有人愁，10號路飛(郭天立)、39號Eddie林堡熙、98號Aaron(梁浩朗) 、81號Jason Loi(雷濠權)和23號Kim(卓金樂)雖已先後被淘汰，不過《造星》舞台只是演藝生涯的一小塊踏腳石，不少未能打入10強的參賽者如Anson Lo(盧瀚霆)、柳應廷(Jer)、193(郭嘉駿)等，仍能闖進演藝圈開拓一片天。過程比賽果重要，老套但真實，60強止步的Eddie與路飛最難過是辜負了導師，Aaron從負評中反思性格特質、本身是鼓手的Jason Loi化身唱歌擔當喜獲認同，Kim從「隱形」到舞台上發光發熱，五子早前受訪時回想比賽初期的立志，有沒有改變？有幾多可做到？

《全民造星V》參賽者(左至右)：Eddie林堡熙、Aaron(梁浩朗) 、Jason Loi(雷濠權)、Kim(卓金樂)和路飛(郭天立)早前接受本報專訪。 《全民造星V》參賽者(左至右)：Eddie林堡熙、Aaron(梁浩朗) 、Jason Loi(雷濠權)、Kim(卓金樂)和路飛(郭天立)早前接受本報專訪。(林俊源攝) 《全民造星V》參賽者(左至右)：Eddie林堡熙、Aaron(梁浩朗) 、Jason Loi(雷濠權)、Kim(卓金樂)和路飛(郭天立)早前接受本報專訪。(林俊源攝) 《全民造星V》參賽者(左至右)：Eddie林堡熙、Aaron(梁浩朗) 、Jason Loi(雷濠權)、Kim(卓金樂)和路飛(郭天立)早前接受本報專訪。(林俊源攝) 《全民造星V》參賽者(左至右)：Eddie林堡熙、Aaron(梁浩朗) 、Jason Loi(雷濠權)、Kim(卓金樂)和路飛(郭天立)早前接受本報專訪。(林俊源攝) 《全民造星V》參賽者(左至右)：Eddie林堡熙、Aaron(梁浩朗) 、Jason Loi(雷濠權)、Kim(卓金樂)和路飛(郭天立)早前接受本報專訪。(林俊源攝) 《全民造星V》參賽者(左至右)：Eddie林堡熙、Aaron(梁浩朗) 、Jason Loi(雷濠權)、Kim(卓金樂)和路飛(郭天立)早前接受本報專訪。(林俊源攝) 《全民造星V》參賽者(左至右)：Eddie林堡熙、Aaron(梁浩朗) 、Jason Loi(雷濠權)、Kim(卓金樂)和路飛(郭天立)早前接受本報專訪。(林俊源攝) 《全民造星V》參賽者(左至右)：Eddie林堡熙、Aaron(梁浩朗) 、Jason Loi(雷濠權)、Kim(卓金樂)和路飛(郭天立)早前接受本報專訪。(林俊源攝)

檢視參賽初心

首先回帶到「導師訓練日」，陳健安請各位參賽者以「我要」代替「我想/希望」形式，宣讀參賽心願，路飛當時表示要成為全能藝人，「現在不是講，而是踏出一步成為全能藝人，學好唱歌技巧、試鏡去演戲或做主持。」Kim則表示要打入10強和認識志同道合的朋友，雖然最終20強止步，曾多次因隊員被淘汰而爆喊的他，慶幸遇上一班兄弟戰友，「我覺得這裡就像個Summer Camp，好開心，很多小組表演真係好感動。」Aaron其中一個心願是要成為擁有溫柔力量治愈人的人，在99強表演時已實踐他解釋「我戴著人類最細的面具小丑象徵脆弱就是希望觀眾或情緒起伏的人抱擁自己的稜角和脆弱，展現脆弱一面本來是很勇敢的事，It’s not Okay to be not alright。」曾是香港閃避球代表隊成員、現踏上演員路的Eddie表示，「我要將來自由地選擇自己生活，我是探險家，喜歡冒險，但社會有很多掣肘，希望能不被社會束縛，活出自己人生。」

來自澳門的Jason Loi，從樂隊鼓手變唱歌擔當，實力獲觀眾認同。(林俊源攝) 來自澳門的Jason Loi人氣不錯。(林俊源攝) 來自澳門的Jason Loi台型與實力兼備，人氣頗高。(林俊源攝) 來自澳門的Jason Loi台型與實力兼備，人氣頗高。(林俊源攝)

Jason Loi與路飛 想像全面藝人

來自澳門的Jason Loi自爆當時因「中招」新冠肺炎缺席，但要他即時發表也絕不困難，「我要成為獨當一面的藝人，當然先要完善各方面的個人實力，才能展現自己的獨特性。」Jason Loi樂隊(石裂符)鼓手也是YouTube Channel歡樂馬介休的成員，遠赴香港參賽代表著要走到前台做唱歌擔當的決心，「除了打鼓，我也愛唱歌其實我沒太多自信心，當大家都說我唱得不錯逐漸建立自信心最開心是自己鍾意做的事獲得別人認同。」路飛被喻為可愛的擔當，他自言實是很理智的人，「例如99強表演當刻，我也覺得失敗表演完畢已知無機會入圍，若硬給我入圍更不合埋。我當時哭了出來不是因為失敗而是覺得辜負了支持我的人。」

路飛是可愛擔當。(林俊源攝) 路飛是《造星V》可愛擔當。(林俊源攝) 路飛是希望能成為全能藝人。(林俊源攝) 路飛是希望能成為全能藝人。(林俊源攝)

Kim感激陳蕾賞識

Band仔出身的Kim被指是翻版黃貫中，但性格較歛沉默，他坦言，「起初我並不起眼，豹哥觀眾力很強，好多謝她留意到我。」從默默彈bass到彈自唱，在20強對決中擔任主音，雖然敗給Nathan(魏念恩)，Kim的改變教人刮目相看，他卻說，「其實我沒有很刻意改變自己，因為留意你的人就會看到你，但我會將自己所擁有的放大。」Aaron即回應說，「大家都覺得他很內歛和收埋自己，他說自己不會迎合別人，但會專注放大自己的強項，我覺得這是骨子裡的自信。」Kim憑這份自信打入20強，他不忘感激導師，「他們就像我們的再生父母，除了教導我們如何表演，更著重是心靈狀態，我覺得可以用阿媽去形容on仔。」

夾Band出身的Kim被指是翻版黃貫中。(林俊源攝) Kim憑骨子裡的自信打入20強。(林俊源攝) Kim憑骨子裡的自信打入20強。(林俊源攝) Kim自言不太起眼，感激陳蕾留意到自己。(林俊源攝)

Eddie無悔「花式自殺」表演

被指跟周國賢「撞樣」的Eddie，在首輪個人表演中選擇「不唱不跳」的舞台格劍，連他都自命為「花式自殺」行為，結果無得留底。Eddie表示沒有後悔，其實導師早已提醒，但他仍堅持，「我是探險家，而且表演和造星都有很多種，不應局限於唱跳，能夠放膽作新嘗試，已贏了一部分。」Eddie曾參演ViuTV劇集《和解在後》和真人騷《阿女又戀嚟》等，他直言喜歡演戲，「我自小不喜歡說話，因居所偏遠，經常自己一個人，對生活沒太多感受，但電影帶給我很多感情，所以想自己做個講故事的人，所以選擇做演員，近半年開始想寫故事。」對於無緣晉級，他自爆，「完咗比賽我有喊，最大感觸不是自己輸　而是看到導師很用心去選人，即使跟她不熟但這種關心，在缺乏愛的社會好難得。」

Aaron本身是大律師，起初被網民批評好辯不服輸。(林俊源攝) Aaron自言最愛吃喝玩樂。(林俊源攝) Aaron被封為「阿Dee 2.0」。(林俊源攝) Aaron盼觀眾能看到他理性以外的面向。(林俊源攝)

理性律師Aaron愛旅遊

被封為「阿Dee 2.0」的Aaron雖是40強止步，但早前已跟阿Dee(何啟華)和Dee姐(陳海寧)出席公開活動，從起初被網民指好辯、死撐、官腔、不服輸等，逐漸展現親民和善一面，他也笑言，「跟阿Dee撞樣的好處是，大家可能覺得我也有綜藝感，也能發揮搞笑功能。」Jason和應說，「他看似好斯文又經常辯駁，但想不到他會獨自去偏遠地方旅行，很多時首先衝出來叫人去玩。」Aaron自問唱歌跳舞非強項，最擅長吃喝玩樂。

繼而他認真表示，香港很多人和事，都會讓人感到紛亂和迷惘，往偏僻地方旅行，讓他感受內在平安的人，「例如伊拉克經歷戰亂，哀鴻遍野，但他們只有兩餐溫飽也很開心，若有能力跟鄰居分享自己的麵包，已是很有價值的事，原來人要活得快樂很簡單。我試過去埃塞俄比亞的部落，大嘴族的人會切開個嘴放隻碟入去，文明人覺得是自殘，但我們整容或用好慘的方法令自己變靚，何嘗不是一樣？」Jason即建議他可與Eddie一齊去旅去，Aaron忽發奇笑，「不如提議ViuTV製作旅遊節目，可請埋周國賢和阿Dee一起去，看似有賣點！」

文：Grace 林俊源

Eddie曾是閃避球運動員。(林俊源攝) Eddie參加《全民造星V》前，已曾在ViuTV的劇集和節目亮相。(林俊源攝) Eddie自言是冒險家，愛突破創新。(林俊源攝) Eddie兒時沒太多朋友，靠看電影抒發情緒。(林俊源攝)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受