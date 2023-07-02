全民造星V｜Aaron孖Eddie自薦跟阿Dee周國賢拍旅遊節目 Jason Loi做唱歌擔當喜獲認同(有訪問片)

《全民造星V》10強已於周五(30日)誕生，在殘酷的淘汰賽制中，有人喜歡有人愁，10號路飛(郭天立)、39號Eddie林堡熙、98號Aaron(梁浩朗) 、81號Jason Loi(雷濠權)和23號Kim(卓金樂)雖已先後被淘汰，不過《造星》舞台只是演藝生涯的一小塊踏腳石，不少未能打入10強的參賽者如Anson Lo(盧瀚霆)、柳應廷(Jer)、193(郭嘉駿)等，仍能闖進演藝圈開拓一片天。過程比賽果重要，老套但真實，60強止步的Eddie與路飛最難過是辜負了導師，Aaron從負評中反思性格特質、本身是鼓手的Jason Loi化身唱歌擔當喜獲認同，Kim從「隱形」到舞台上發光發熱，五子早前受訪時回想比賽初期的立志，有沒有改變？有幾多可做到？

檢視參賽初心 首先回帶到「導師訓練日」，陳健安請各位參賽者以「我要」代替「我想/希望」形式，宣讀參賽心願，路飛當時表示要成為全能藝人，「現在不是講，而是踏出一步成為全能藝人，學好唱歌技巧、試鏡去演戲或做主持。」Kim則表示要打入10強和認識志同道合的朋友，雖然最終20強止步，曾多次因隊員被淘汰而爆喊的他，慶幸遇上一班兄弟戰友，「我覺得這裡就像個Summer Camp，好開心，很多小組表演真係好感動。」Aaron其中一個心願是要成為擁有溫柔力量治愈人的人，在99強表演時已實踐，他解釋，「我戴著人類最細的面具小丑鼻，象徵脆弱，就是希望觀眾或情緒起伏的人，抱擁自己的稜角和脆弱，展現脆弱一面本來是很勇敢的事，It’s not Okay to be not alright。」曾是香港閃避球代表隊成員、現踏上演員路的Eddie表示，「我要將來自由地選擇自己生活，我是探險家，喜歡冒險，但社會有很多掣肘，希望能不被社會束縛，活出自己人生。」

Jason Loi 與路飛 想像全面藝人 來自澳門的Jason Loi自爆當時因「中招」新冠肺炎缺席，但要他即時發表也絕不困難，「我要成為獨當一面的藝人，當然先要完善各方面的個人實力，才能展現自己的獨特性。」Jason Loi是樂隊(石裂符)的鼓手，也是YouTube Channel歡樂馬介休的成員，遠赴香港參賽代表著要走到前台做唱歌擔當的決心，「除了打鼓，我也愛唱歌，其實我沒太多自信心，當大家都說我唱得不錯，逐漸建立自信心，最開心是自己鍾意做的事，獲得別人認同。」路飛被喻為可愛的擔當，他自言實是很理智的人，「例如99強表演當刻，我也覺得失敗，表演完畢已知無機會入圍，若硬給我入圍更不合埋。我當時哭了出來，不是因為失敗，而是覺得辜負了支持我的人。」

Kim 感激陳蕾賞識 Band仔出身的Kim被指是翻版黃貫中，但性格較歛沉默，他坦言，「起初我並不起眼，豹哥觀眾力很強，好多謝她留意到我。」從默默彈bass到彈自唱，在20強對決中擔任主音，雖然敗給Nathan(魏念恩)，Kim的改變教人刮目相看，他卻說，「其實我沒有很刻意改變自己，因為留意你的人就會看到你，但我會將自己所擁有的放大。」Aaron即回應說，「大家都覺得他很內歛和收埋自己，他說自己不會迎合別人，但會專注放大自己的強項，我覺得這是骨子裡的自信。」Kim憑這份自信打入20強，他不忘感激導師，「他們就像我們的再生父母，除了教導我們如何表演，更著重是心靈狀態，我覺得可以用阿媽去形容on仔。」

Eddie無悔 「花式自殺」表演 被指跟周國賢「撞樣」的Eddie，在首輪個人表演中選擇「不唱不跳」的舞台格劍，連他都自命為「花式自殺」行為，結果無得留底。Eddie表示沒有後悔，其實導師早已提醒，但他仍堅持，「我是探險家，而且表演和造星都有很多種，不應局限於唱跳，能夠放膽作新嘗試，已贏了一部分。」Eddie曾參演ViuTV劇集《和解在後》和真人騷《阿女又戀嚟》等，他直言喜歡演戲，「我自小不喜歡說話，因居所偏遠，經常自己一個人，對生活沒太多感受，但電影帶給我很多感情，所以想自己做個講故事的人，所以選擇做演員，近半年開始想寫故事。」對於無緣晉級，他自爆，「完咗比賽我有喊，最大感觸不是自己輸 而是看到導師很用心去選人，即使跟她不熟但這種關心，在缺乏愛的社會好難得。」