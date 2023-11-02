叱咤2023｜Tyson Yoshi睇好Jeffrey魏浚笙拎獎 林家謙自嘲美加無歌迷

林家謙、Tyson Yoshi、魏浚笙(Jeffrey)及Serrini今日出席《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，四人受訪時，林家謙不停拉開Tyson Yoshi的外套，Tyson Yoshi因為拿住各傳媒咪高峰，險些失手，即謂︰「我會冷親呀！」

Tyson Yoshi已經很久沒有跟林家謙等一齊見面，他指林家謙最難約。提到林家謙早前到英國開騷，Tyson Yoshi表示曾打算到倫敦支持他，但因為有工作在身未能出發。問到林家謙會否再去英國或美加等地開騷，他說︰「應該唔會，嗰邊都未必好多人聽我啲歌，而且個騷淨係為英國嘅觀眾，無構思其他地方。」