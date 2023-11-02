叱咤2023｜Tyson Yoshi睇好Jeffrey魏浚笙拎獎 林家謙自嘲美加無歌迷

林家謙、Tyson Yoshi、魏浚笙(Jeffrey)及Serrini今日出席《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，四人受訪時，林家謙不停拉開Tyson Yoshi的外套，Tyson Yoshi因為拿住各傳媒咪高峰，險些失手，即謂︰「我會冷親呀！」
Tyson Yoshi已經很久沒有跟林家謙等一齊見面，他指林家謙最難約。提到林家謙早前到英國開騷，Tyson Yoshi表示曾打算到倫敦支持他，但因為有工作在身未能出發。問到林家謙會否再去英國或美加等地開騷，他說︰「應該唔會，嗰邊都未必好多人聽我啲歌，而且個騷淨係為英國嘅觀眾，無構思其他地方。」
Jeffrey：獎項由上天安排
對於Jeffrey今年成為樂壇新人，Tyson Yoshi表示最睇好對方，出席頒獎禮都是為看Jeffrey拎獎。問到如何慶祝Jeffrey拎獎，Serrini稱要打邊爐。Jeffrey表示很開心可以試到不同作品及曲風，獎項就由上天安排，至於如何慶祝，他就搞笑表示：「大家要身體健康，有充足安排！」Tyson Yoshi聞言說︰「點慶祝呀？師兄！」Jeffrey說︰「我都未攞，同埋應該無。」
Serrini表示今年推出了6首歌曲，亦去了英國錄了很多歌曲，自覺今年在音樂及創作上的表現都很滿意。問到最想拎哪一個獎，Serrini稱想拎至尊大碟，更搞笑表示男歌手獎也可，最好有最佳服飾。