叱咤2023｜Wyman連續10年獲填詞人獎 黃偉文︰最重要係忠於自己

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)於元旦夜舉行，所有賽果塵埃落定，「作曲人大獎」由林家謙獲得，黃兆銘奪「編曲人大獎」、Edward Chan陳浩然獲頒「監製大獎」，而「至尊唱片大獎」則由陳柏宇的《in Rhythm》奪得。

Wyman從君如手上接過獎項之後，他表示有不少「翻頭客」及老主顧再找他是一個美麗的默契，他稱去年有十多位新的音樂人找他合作，令他有新的化學作用，他說︰「第10次拎呢個獎，今年最大感覺係，呢個獎係愈來愈難攞，難攞原因唔係高手林立，新人輩出。香港係一個好奇妙地方，過去幾十年，犀利填詞人從來唔缺乏，一直競爭好激烈。真正難嘅地方係做填詞人愈來愈唔容易，難在要適應時代變化，寫到大家需要作品，最重要係忠於自己，真係好難！如果怕難就唔會做填詞人啦！台下應該好多人都明白，怕難，就唔會做廣東歌啦！」

「填詞人大獎」就由Wyman黃偉文連續10年獲得，並由吳君如親自把獎項送到法國給他。吳君如跟Wyman曾一齊主持節目，因此由她頒獎更有意義，她在片中表示對方拎了10次，值得她飛過去頒獎。

Wyman︰賺來久別重逢相聚

Wyman續說︰「最後要多謝一直支持廣東歌，係佢哋兼容嘅愛，先俾到新舊音樂人做到佢哋相信音樂，做到傳承，用獨特形式帶到更遠嘅地方。」當他頒獎的感言片段播出之後，他在社交平台貼出跟吳君如的合照，表示二人因而「賺來了一天的久別重逢巴黎相聚」。

他續寫道︰「我常相信設立𠮟咤樂壇填詞人大獎的宏觀目的，其實是提醒大家，過去那一年，香港仍然有班新舊填詞人，個個都身懷絕技筆筆有力，一個人得奬等如一班人得獎，意義上，不一定需要特別表揚某個別成員。但環節既在，就總得要有個『幸運兒』出來代表接受 trophy ，順便趁人齊向公眾賣個告白『喂，仲有班人捱更抵夜好care廣東歌㗎吓』而己。

自己是班代表

他續說︰「所以每次點中我，我都覺得自己只是『班代表』之類的，替同業們出現在頒獎台上領一個表面上喬裝成『個人獎項』的集體榮耀。『競爭』當然是打趣之言，真樂迷都知道，根本就是一整 team 人一起去做好同一件事，廣東歌的事，真正要掙而不是爭的，是大家繼續對廣東歌和廣東歌詞的愛。

過去現在將來，無論誰的作品在那一年播得比較多，只要香港填詞界一直高手如雲，只要我還一直有份出力，我都會謙卑地，但又開開心心地⋯⋯與有榮焉。」