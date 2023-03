奧斯卡2023紅地氈｜楊紫瓊拖另一半行紅氈 Lady Gaga、范冰冰驚喜現身

奧斯卡2023紅地氈|影壇盛事第 95 屆奧斯卡頒獎典禮(Academy Awards) 於香港時間今早(13日)舉行,一眾演星齊齊行過紅地氈。其中楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)獲 11 項提名成本屆之冠,楊紫瓊更是首位最佳女主角的亞裔入圍者,今日她以一襲白色長裙,與77歲富商未婚夫尚陶德(Jean Todt)一同行紅地氈。