Jer柳應廷《坐看雲起時》MV登音樂發燒片第一位 柳柳粉搞巴士應援

走出黑暗 前航到黎明

歌迷會主席細叻表示,考慮到演唱會意外後的氛圍,以及尊重Jer本人的低調作風,故沒選擇搞大型的慶祝活動,亦沒有購買戶外廣告,fans club的應援活動以慈善為主。每年的柳誕企劃均有主題,2020年是「Jer Lau Lights Up the Dark」,代表在黑暗的時代和困難的日子,因為柳應廷這顆星,變得沒那麼難熬;去年是「We walk through the dark 」,意思是Jer點亮了柳柳粉的黑暗後,延伸是柳柳粉們彼此扶持、一起走過黑暗。細叻表示,經過兩年的「黑暗」,今年以「Sparkle on Dream on Sail into the dawn」為主題,意味著走出黑暗步往黎明,盼能藉此帶來希望。