一代武俠巨星、有「獨臂刀王」之稱的王羽日前(5日)在台北振興醫院病逝,享年80歲。王羽女兒王馨平已從香港飛抵台北,處理爸爸的身後事。正在酒店進行隔離的她,昨日在社交網貼相,相中見她坐在瑜伽墊望着窗外風景,寫道:「Thank u all for ur kind words,at Taipei doing quarantine now,回台北旅途非常順利,隔離的環境也很舒適,謝謝大家掛心。香港的限聚仍十分嚴謹,所以我依然製作了每周最新的瑜伽練習,希望提供讓大家保持正能量。」

今天(9日)王馨平再度發文,公佈爸爸追思禮安排。追思禮拜將於4月28日舉行,她表示:「我們摯愛的父親王羽先生,於2022年4月5日蒙主恩召,安息主懷,在世旅居80載。我們將於2022年4月28日星期四於台北市大安區新生南路三段86號為舉辦追思禮拜。敬邀至親好友與我們一起追思懷念,並向您獻上最深的敬意。謝謝您!」而為配合防疫政策,王馨平更呼籲參與告別式的親友請全程配戴口罩。