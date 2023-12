鄭中基演唱會2024｜年初四開騷12．12優先發售 情人節場次預告有特別安排

鄭中基(Ronald)將於2024年2月13日至14日及16日至17日在紅館舉行《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》(即鄭中基演唱會2024),門票將於明日(12日)起優先發售,Citibank信用卡用戶可優先訂飛,票價分為$988, $688, $488。12月21日則在城市電腦售票網正式公開發售。

由2017 年的《Play It Again》、2019 年《One More Time》到今次 2024 年《Fragments Of Wonder》近幾次紅館演唱會都是在農曆新年, Ronald表示很多人都問是否刻意安排,他說:「真係好多人都咁講!但唔係啦,只係咁啱紅館批出呢個期,我哋嗰陣時個個月都入紙申請,入咗9個月,咁啱就批呢個期!新年開show當然開心,大家唔好再叫我唱《青春豆》就好!哈哈!」而新年當然就係逗利是!Ronald笑言:「每次新年開show除咗逗利是,自己都要派利是,開演唱會的話,利是預咗派6位數字,最緊要開開心心!」