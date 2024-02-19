熱門搜尋:
Chubby Hearts 回南天 潮濕 美斯 金像獎2024 姜濤 曉柏峰 垃圾徵費 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-19 23:25:00

鄭中基演唱會2024｜鄭中基尾場古天樂做嘉賓 古老闆教路如何日夜都繽紛

分享：

鄭中基演唱會進入尾場。

鄭中基(Ronald)今日於紅館舉行《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》最後一場，梁詠琪、盧惠光、盧鎮業、梁雍婷、ERROR的肥仔梁業及193郭嘉駿、蝦頭楊詩敏、Locker林家熙、胡子彤、衛志豪等等入場支持。

讚古天樂尊重工作

KB、Joey Tang輪流上台做嘉賓，古天樂則壓軸出場。古仔上台不久，梁詠琪、ERROR的193、肥仔、胡子彤、陳明熹、Locker等一齊上台。

Ronald指古仔是很尊重自己的工作，會做足功課，並指以對方的身份地位，大可不用做甚麼，但他見到工作人員拿東西很辛苦時，仍會出手幫忙。古仔說︰「喺TVB拍戲嘅時候，見到人哋拎得辛苦，一個女人都要幫嘅，呢行生活咁耐係一個慣性。」

古天樂教路如何日夜都繽紛

Ronald續稱自己今次做老闆，很大壓力導致失眠，就算做足功夫仍會發台瘟，於是向古仔請教意見。古仔表示自己在投資演唱會上欠心得，著他好好利用有限時間︰「你有個檔期開6場，你本人唔跳舞，咪開埋日場，就可以日夜都繽紛，《日夜繽紛2024鄭中基演唱會》！大家都有得繽紛！」更為他設計時間表，可以加開彩排場次收錢。

眾人更一齊大合唱《男朋友》。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受