金宵大廈2｜《姐姐》下集還原黃婉華膚色 塗黑皮膚有原因

《金宵大廈2》今晚(13日)播出單元《姐姐》下集，由於上集扮演工人姐姐Louisa的黃婉華塗黑膚色惹來極大爭議，連帶她的IG亦慘遭洗版鬧爆，指她種族歧視，而無綫亦被指角色既是講述菲傭，理應找菲律賓籍或有菲籍血統人士演出，而非找一個香港人塗黑自己。 黃婉華的膚色開始不同 不過，看過第八集的話，便會解釋到黃婉華塗黑皮膚的原因。今集提到黃子雄與樊亦敏視黃婉華如親生女看待，由於上集指樊亦敏借故表示不知道如何讀Louisa，於是改以「Lulu」作為黃婉華的稱呼。她對Lulu非常好，除了買補品給她，更送她一張附屬卡。當她帶Lulu去買酒時，不滿店員未有給Lulu試酒而離場，樊奕敏說︰「佢斟俾我，唔斟俾你，即係睇唔起你係姐姐，我唔會俾佢蝦你！」其後她帶Lulu去化妝店扮靚，樊亦敏著店員為Lulu化得白一點，而這種偏白的膚色亦在劇中維持了一段時間。

黃婉華忘記工人身份 Lulu與黃子雄及樊亦敏相處愈久，她的廣東話愈流利，而扮演女婿的林景程，見到Lulu的言談舉止之後，警告對方︰「你千祈唔好忘記你個身份，你係一個工人姐姐！」此時，黃子雄及樊亦敏表示不能被女婿打亂計劃，而Lulu則收到家人打來要錢的電話，樊亦敏的表情更變得陰森，表示要令對方更慘。這場戲會聽到黃婉華用流利的菲律賓話演出，同時隨著劇情發展，她亦以自身的膚色演出。 及後，眾人從陳山聰及胡鴻鈞口中得知，黃子雄和樊亦敏的女兒Lulu在交通意外中離世，而黃婉華醒覺到自己被僱主當作女兒替身。她愈想愈不對路，於是走進屬於Lulu的房間，驚見自己與死去的Lulu長得一模一樣，她亦開始分不清自己是Lulu還是Louisa。林景程不忍黃子雄及樊亦敏的行為愈來愈瘋狂，於是著他們停手改造工人姐姐，而樊亦敏憶女成狂的演出，獲得不少網民大讚。