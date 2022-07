《香港金曲頒獎典禮2021/2022》率先頒發十首「香港金曲金曲奬」,得獎有欣宜的《先哭為敬》、炎明熹的《真話的清高》、曾比特的《我不如》、Edan呂爵安的《E先生連環不幸事件》、張敬軒的《俏郎君》、泳兒《荊棘海》、MC張天賦《記憶錦》、AGA江海迦的《City Pop》、衛蘭的《It's OK To Be Sad》及姚焯菲的《原來戀愛是這麼一回事》。

Do姐以嗯回應

Edan成為唯一一位鏡仔打入「香港金曲金曲奬」,當崔建邦宣讀Edan的名字時,與MIRROR成員熟稔的Do姐以一聲「嗯」作回應,其他主持亦沒有加上特別形容及恭喜對方,同樣情況亦出現在沒有出席頒獎禮的AGA身上,相反另外8首歌曲均有司儀加以特別介紹。

炎明熹以表演嘉賓上台

大會隨即安排欣宜獻唱得獎歌曲《先哭為敬》,接著炎明熹以表演嘉賓上台獻唱《但願人長久》及《愛情陷阱》。炎明熹表演時的舞台背景與《聲生不息》相似,加上又是唱出兩首樂壇前輩的歌曲,引來網民批評今次合併的頒獎禮驚變《聲生不息2.0》及重現《流行經典50年》。