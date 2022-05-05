首位英皇歌手進軍元宇宙 張敬軒化身虛擬形象打造軒公王國HinsLand

英皇娛樂今日(5 日)舉行「英皇娛樂元宇宙世界」(EEG All In One Metaverse)線上發布會，宣布進軍「元宇宙」。張敬軒作為英皇首位擁有自己專屬虛擬社區「Hinsland」的藝人，今日帶同全新虛擬形象「HC」一同出席發布會，並首次透過元宇宙形式發布今年首支歌曲《元宇宙之戀》。
張敬軒是首位進駐 The Sandbox Game並建設 其專屬元宇宙空間虛擬社區「Hinsland」的藝人。在發布會上，其虛擬形象「HC」帶領大家參觀虛擬的軒公王國裡的HC 大宅，當然少不了粉絲熟悉的工人姐姐「遮遮」與特製早餐。雖然這個軒公國亦有建構中，預計將有可舉行演唱會的歌劇院、Fans Club、MetaAvon Studio 及起居室等，虛擬社區與現實緊扣，粉絲可透過虛擬fans club 接收藝人最新的資訊和欣賞其私人珍藏，而 Meta-Avon Studio 則收藏軒仔從未發表過的歌曲。
軒仔形容Hinsland 就像他的小烏托邦，「例如我的一些收藏、歌曲等，可即刻擺上去，用數碼藝術形式實現出嚟，唔單止係欣賞，仲係一齊去 experience。」他直言，希望將現實無法實現的事，放進多宇宙內「重生」，「例如好似可以同已經唔喺呢個世界嘅小動物重逢。可能因為我係獨子關係，細細個我已經 create咗好多唔同角色，我好識得自己同自己玩，我都會將佢哋擺喺 Hinsland。」
問到會否於元宇宙舉行演唱會，或是將元宇宙概念帶到將舉行的紅館演唱會，軒仔表示，「實體補場演唱會是要報答早前已講票的觀眾，演唱會將沿用之前模式和內容，但將來必會在元宇宙舉行演唱會，至於演唱還會有何？驚喜軒仔笑言已過 show肌年紀，最多只能露手臂，「唔知大家有冇見到我有番條 jaw line，因為而家食番 168。所以今次 surprise基本上個 rundown係冇轉，或者可能會喺啲細緻位，會有啲舞台上嘅編排，會係一個升級版。」