首位英皇歌手進軍元宇宙 張敬軒化身虛擬形象打造軒公王國HinsLand

英皇娛樂今日(5 日)舉行「英皇娛樂元宇宙世界」(EEG All In One Metaverse)線上發布會,宣布進軍「元宇宙」。張敬軒作為英皇首位擁有自己專屬虛擬社區「Hinsland」的藝人,今日帶同全新虛擬形象「HC」一同出席發布會,並首次透過元宇宙形式發布今年首支歌曲《元宇宙之戀》。

張敬軒是首位進駐 The Sandbox Game並建設 其專屬元宇宙空間虛擬社區「Hinsland」的藝人。在發布會上,其虛擬形象「HC」帶領大家參觀虛擬的軒公王國裡的HC 大宅,當然少不了粉絲熟悉的工人姐姐「遮遮」與特製早餐。雖然這個軒公國亦有建構中,預計將有可舉行演唱會的歌劇院、Fans Club、MetaAvon Studio 及起居室等,虛擬社區與現實緊扣,粉絲可透過虛擬fans club 接收藝人最新的資訊和欣賞其私人珍藏,而 Meta-Avon Studio 則收藏軒仔從未發表過的歌曲。