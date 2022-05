「星爵」基斯柏特(Chris Pratt)與阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)女兒Katherine結婚3年,於前年誕下女兒Lyla Maria後,今日在社交平台宣布再做爸爸,Kaeherine為她誕下第二名女兒Eloise Christina Schwarzenegger Pratt,他在社交平台發文表示,「我們很興奮的宣布第二個女兒Eloise Christina Schwarzenegger Pratt出生了,母子平安,我們很感恩 (We are so excited to announce the birth of our second daughter, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. Mama and baby are doing well. We feel beyond blessed and grateful. 。」兩夫妻三年抱兩,而基斯的新戲《侏羅紀世界:統治霸權》將於下月2日上映,也可說是雙喜臨門。