金像獎2026｜男女主角造型照曝光 梁家輝廖子妤古天樂趣怪chok爆各有魅力

《第四十四屆香港電影金像獎》頒獎典禮將於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。香港電影金像獎協會（大會）繼早前發放本屆紀念特刊內「最佳導演」及「新晉導演」各候選人的造型照後，昨日發布「最佳男主角」候選人（以下按大會提名名單排序）古天樂、張繼聰、梁家輝與陳家樂，以及「最佳女主角」候選人馬麗、許恩怡、廖子妤、章子怡及陳法拉的造型照。除了型爆chok look，當中不乏可愛趣怪甫士，展現準影后影帝的不同面向。

曾獲多次提名並在第三十七屆奪得金像獎「最佳男主角」的古天樂今年憑《私家偵探》及《尋秦記》兩部作品同時入圍。他在前者飾演洞悉人性、專門調查感情糾紛的私家偵探，以沉穩而帶幽默感的演出呈現角色在冷靜專業與內心脆弱之間的拉扯；在後者則再度化身深受觀眾喜愛的「項少龍」，穿越時空面對複雜的歷史局勢與命運抉擇，在保留角色幽默一面的同時，以更內斂成熟的演繹呈現人物歷經風雨後的成長。

曾四度奪得金像獎「最佳男主角」的梁家輝今屆憑犯罪動作片《捕風追影》再度入圍。片中他飾演匪幫主腦「狼王」，幕後操控一支擁有反偵察能力的團隊。他的演出將表面斯文但深藏不露的主謀形象立體呈現，為電影增添沉重壓迫感。張繼聰憑自資參與製作的《金童》第二度入圍「最佳男主角」。片中他飾演意外入獄的拳壇新星，出獄後既要重返擂台追尋未完的夢，又要學習與分隔多年的兒子建立關係。在體能與演技雙重磨練下，他展現了父子情與自我救贖之間的掙扎與永不言棄的精神。陳家樂憑《像我這樣的愛情》首次躋身「最佳男主角」最後五強，片中他飾演為殘疾人士提供性服務的義工，與身心受創的女主角發展出一段難以定義的關係。他真摯而含蓄地演活一個外表開朗但內心帶傷的角色，與對手一同展現互相治癒的細膩情感。