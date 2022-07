I SWIM｜「大秋」George歐鎮灝表現突出獲關注 網民大讚演技自然

ViuTV重頭劇《I SWIM》將於今晚(22日)播映大結局,劇集自開播以來話題不斷,除咗題材夠晒青春同熱血之外,劇集雲集多位小鮮肉男神,不乏騷肌畫面,認真養眼。觀眾唔止將焦點放喺Jeffrey魏浚笙及Edan呂爵安@MIRROR身上,其他游泳隊成員同樣成為追捧對象,當中包括飾演何大秋嘅George歐鎮灝@P1X3L。

George歐鎮灝喺劇中飾演啟賢中學C班學生兼游泳隊成員何大秋,及係李馬榮(Edan飾)、余浪沖(Jeffery飾)、簡雲長(吳啟洋Phoebus飾)、程子帆(王智騫飾)嘅好友。佢自命愛情專家,以結識天下女生為己任。佢喺第一集已經亮眼登場,處事求其嘅大秋得知被泳隊隊長李馬榮貶為水運會4×50自由泳接力賽後備時,嬲到走去踢垃圾桶泄憤,之後再向Miss翁(吳海昕飾)投訴,原來呢個只係李馬榮安排嘅心理戰術。

網民讚George演出自然

之後,George喺劇中繼續有唔少發揮機會,例如為李馬榮提供愛情意見、因緊張喺50米自由泳比賽偷步而被取消資格、及與余浪沖喺水運會討論施詠(袁澧林飾)等等。去到噚晚(21晚)嗰集,大秋幫李馬榮練水計時,不過李馬榮不斷退步令大秋氣憤,仲話李馬榮而家廢過佢,激勵佢繼續努力練水。之後,余浪沖與施詠分手,游泳隊成員一齊安慰佢,大秋更為佢安排派對。

唔少網民睇過George嘅演出後,紛紛留言大讚佢演技自然及做得好好,例如「george做得很好,好自然,又似中學生,樣樣好恰當」、「好活潑轉數又快」、「真做得好好 好自然」、「佢今次真係要讚, 咁多仔仔佢今次表現好突出。」、「幾好幾自然,又搞笑,好過 E 先生」、「大秋呢個角色好啱佢,佢亦發揮得唔錯」、「george每次出場都好討好 雖然係做自己 但新人咁自然都好難得!」、「演技真係好自然 好有驚喜」、「被圈粉!」、「大秋做得好喎. 期待之後劇情更多發揮」、「大秋既角色好搶鏡」、「George 一直都做到下戲,今次呢個角色直頭為佢而設咁,幾好!」、「行搞笑得喎~靚仔搞笑有市場」、「佢真係超可愛 做得好好」、「都好搶鏡 好自然」、「George 仔真係做得好」、「我因為佢做呢個角色而有小小中意左佢」及「你演得幾好笑,今次你好有發揮,期待你再有新作品」等等。

George近期頻頻演出

現年23歲嘅George歐鎮灝,喺2019年參加ViuTV大型選秀節目《全民造星II》獲得第四名,並於2021年與Phoebus(吳啟洋)及Marco(葉振弘)組成P1X3L正式出道,派台歌曲包括《Braceless》、《Oh My 7 God》、《Just Lean On Me》及《This Is How We Roll》。另外,P1X3L喺《七救星》中獲玄學家七仙羽(七師傅)改名為「OMG」而人氣急升,更勇奪《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》嘅「叱咤樂壇生力軍組合銅獎」。George除咗P1X3L出團歌之外,佢亦作多線發展,參與《大海男兒》、《今餐有料到》、《囝囝女女730》、《香港秘密搜查官》及《聲控鬥室》等綜藝節目,及接拍劇集《​​大叔的愛》及《I SWIM》,漸漸被觀眾熟悉。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載