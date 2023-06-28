James Gunn嚴選 新任超人 Lois Lane演員出爐

Marvel《銀河守護隊》入主DC Studios後進行大改造，一直飾演DC標誌性英雄「超人」(Superman)的英國男星亨利卡維爾(Henry Cavill)冇得留低，連飾演女友Lois Lane的影后艾美亞當斯(Amy Adams)也換走，意味會迎來兩位新演員演出DCU新作《Superman：Legacy》。James Gunn今日於Twitter宣布確認新任超人演員，就是Netflix影集《大政治家》(The Politician)29歲男星David Corenswet，至於新Lois Lane是亞瑪遜影集《漫才梅索太太》(The Marvelous Mrs. Maisel)32歲女星Rachel Brosnahan。

翻版亨利配金球視后

美國猶太裔男演員David Corenswet是演員又是編劇，童星出身的他於2011年電影《Following Chase》擔任演員兼編劇，影圈發展一般，轉戰視界反而成功，注目作有《紙牌屋，第6季》(House of Cards)，《Hollywood》更兼任執行製作人。他出道時觀眾已說他外貌與亨利卡維爾非常相似。美國演員Rachel Brosnahan則大有來頭，同樣演過《紙牌屋》的她曾獲艾美獎提名，直至演出《漫才梅索太太》，憑飾演劇中主角Midge Maisel於2018年贏得金球獎喜劇類視后。