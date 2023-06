James Gunn嚴選 新任超人 Lois Lane演員出爐

美國猶太裔男演員David Corenswet是演員又是編劇,童星出身的他於2011年電影《Following Chase》擔任演員兼編劇,影圈發展一般,轉戰視界反而成功,注目作有《紙牌屋,第6季》(House of Cards),《Hollywood》更兼任執行製作人。他出道時觀眾已說他外貌與亨利卡維爾非常相似。美國演員Rachel Brosnahan則大有來頭,同樣演過《紙牌屋》的她曾獲艾美獎提名,直至演出《漫才梅索太太》,憑飾演劇中主角Midge Maisel於2018年贏得金球獎喜劇類視后。

《The Brave and the Bold》的蝙蝠俠Bruce Wayne囝囝Damian,就是拍檔羅賓。

2025 年睇 DCU 首作

James Gunn打造全新DC宇宙,首階段名為「Chapter 1:God and Monsters」,揭幕作品就是《Superman:Legacy》,由James自編自導,故事聚焦超人Clark Kent年輕時期及成長起源,於2025年7月11日上映。之後輪到蝙蝠俠新作《The Brave and the Bold》,講述蝙蝠俠Bruce Wayne與囝囝Damian(羅賓)的父子與家族故事。同一階段還有《自殺特攻》衍生電影《Waller》。