MIRROR演唱會2024｜明年3月登陸倫敦與曼徹斯特 即睇門票價格

MIRROR早前公布明年將展開《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》巡迴演唱會，1月15日以香港為首站，舉行16場後，將在上半年先後到亞洲、歐洲及北美共9個城市巡唱，惟各地舉行日期仍有待公布。今晚(28日)MakerVille與華通娛樂於官方社交平台公布，MIRROR將於明年3月12及14日，分別於倫敦的The O2 Arena場館及曼徹斯特的AO Arena場館舉行各一場演唱會，6種票價介乎78英鎊(約778港元)至268英鎊(約2,675港元)之間，門票於1月10日優先發售，1月12日公開發售。

門票比林家謙個唱貴一倍

近年不少香港歌手都先後往英國舉行演唱會，今次MIRROR巡迴演唱會場地倫敦The O2 Arena和曼徹斯特AO Arena場館，可容納約二萬人，是全球三大音樂會及表演場館。其中The O2 Arena場館，不少國際級巨星Michael Jackson、Lady Gaga、麥當娜、BTS、BLACKPINK等都曾踏足此舞台，華語代表就有五月天、周杰倫、張惠妹等，如要數到香港歌手，就只有陳奕迅於2012年及2014年分別開過一場《Duo World Tour》及《EASON’s LIFE World Tour》、The Big Four(張衛健、許志安、蘇永康、梁漢文)於2013年舉辦《大家利事世界巡迴演唱會英國站》，以及今年林家謙的《L*underground》演唱會。至於曼城的AO Arena場館，樂隊RubberBand今年3月亦在此舉行巡唱，由於兩個場館均屬世界級表演場地，票價並不便宜，林家謙和RubberBand演唱會門票，同樣是最平68英鎊(約678港元)至最貴138英鎊(約1,377港元）不等，今次MIRROR演唱會票價最貴高達2,700港元，足足貴一倍。