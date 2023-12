MIRROR演唱會2024｜明年3月登陸倫敦與曼徹斯特 即睇門票價格

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》英國場次詳情:

📍倫敦場

日期:2024年3月12日(星期二)

地點:The O2, London **

票價:£268 | £198 | £168 | £138 | £98 | £78 *

時間:6:30 pm* 開始進場|8:00 pm* 演出開始



📍曼徹斯特場

日期:2024年3月14日(星期四)

地點:AO Arena, Manchester **

票價:£268 | £198 | £168 | £138 | £98 | £78 *

時間:6:30 pm* 開始進場|8:00 pm* 演出開始





­­­­🚨優先購票:(訂閱【華通娛樂電子報】即可獲取優先訂票資格)

華通娛樂 CU Lifestyle Club

開售時間:2024年1月10日 當地時間10:00 am 起



The O2, London

開售時間:2024年1月10日 當地時間 10:00 am 起



AO Arena, Manchester

開售時間:2024年1月10日 當地時間 1:00 pm 起





🎫公開發售:

The O2, London (AXS.com)

開售時間:2024年1月12日 當地時間 10:00 am 起



AO Arena, Manchester(Ticketmaster)

開售時間:2024年1月12日 當地時間 1:00 pm 起