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娛樂
2023-12-28 22:18:20

MIRROR演唱會2024｜明年3月登陸倫敦與曼徹斯特 即睇門票價格

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MIRROR

MIRROR將於明年3月登陸英國倫教和曼徹斯特舉行巡迴演唱會。

MIRROR早前公布明年將展開《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》巡迴演唱會115日以香港為首站，舉行16場後，將在上半年先後到亞洲、歐洲及北共9個城市巡唱，惟各地舉行日期仍有待公布。今晚(28日)MakerVille與華通娛樂於官方社交平台公布，MIRROR將於明年3月12及14日，分別於倫敦的The O2 Arena場館及曼徹斯特的AO Arena場館舉行各一場演唱會，6種票價介乎78英鎊(778港元)268英鎊(2,675港元)之間，門票於110日優先發售，1月12日公開發售。

MIRROR早前宣布將於明年上半年先後到亞洲、歐洲及北美共9個城市舉行巡迴演唱會。

MIRROR早前宣布將於明年上半年先後到亞洲、歐洲及北美共9個城市舉行巡迴演唱會。

門票比林家謙個唱貴一倍

近年不少香港歌手都先後往英國舉行演唱會，今次MIRROR巡迴演唱會場地倫敦The O2 Arena曼徹斯特AO Arena場館，可容納約二萬人，是全球三大音樂會及表演場館。其中The O2 Arena場館，不少國際級巨星Michael JacksonLady Gaga、麥當娜、BTSBLACKPINK等都曾踏足此舞台，華語代表就有五月天、周杰倫、張惠妹等，如要數到香港歌手，就只有陳奕迅於2012年及2014年分別開過一場《Duo World Tour》及《EASONs LIFE World Tour》、The Big Four(張衛健、許志安、蘇永康、梁漢文)2013年舉辦《大家利事世界巡迴演唱會英國站》，以及今年林家謙的L*underground》演唱會。至於曼城的AO Arena場館，樂隊RubberBand今年3月亦在此舉行巡唱，由於兩個場館均屬世界級表演場地，票價並不便宜，林家謙和RubberBand演唱會門票，同樣是最平68英鎊(678港元)至最貴138英鎊(1,377港元）不等，今次MIRROR演唱會票價最貴高達2,700港元，足足貴一倍。

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》英國場次詳情：

📍倫敦場
日期：2024年3月12日（星期二）
地點：The O2, London **
票價：£268 | £198 | £168 | £138 | £98 | £78 *
時間：6:30 pm* 開始進場｜8:00 pm* 演出開始

📍曼徹斯特場
日期：2024年3月14日（星期四）
地點：AO Arena, Manchester **
票價：£268 | £198 | £168 | £138 | £98 | £78 *
時間：6:30 pm* 開始進場｜8:00 pm* 演出開始


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華通娛樂 CU Lifestyle Club
開售時間：2024年1月10日 當地時間10:00 am 起

The O2, London
開售時間：2024年1月10日 當地時間 10:00 am 起

AO Arena, Manchester
開售時間：2024年1月10日 當地時間 1:00 pm 起


🎫公開發售：
The O2, London (AXS.com)
開售時間：2024年1月12日 當地時間 10:00 am 起

AO Arena, Manchester(Ticketmaster)
開售時間：2024年1月12日 當地時間 1:00 pm 起

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