中大一連三日舉行畢業禮　據報有人示威與保安口角警方到場無人被捕

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畢業禮再現示威與保安口角

中文大學畢業禮取消登記關卡，三年來次讓畢業生、親友等自由出入中大，據《大學社區報》報道，畢業禮中有學生抗議，與保安員發生口角，報警後警員到場了解，登記有關人士身份後離開，未有人被捕。

據報有學生身著黑色垃圾袋製成的畢業袍就不同議題抗議，包括投訴飯堂價錢、不滿近年防疫措施等，期間保安員阻止示威，雙方口角。

段崇智致辭提醒學生要保持善良

香港中文大學今(24日)起一連三日舉行畢業禮，典禮在早上10時在百萬大道開始。約9時半，畢業生及親友陸續到場，在中大近地鐵站入口乘坐專車到典禮場地。中大入口處取消登記關卡，來賓及畢業生自疫情後，三年來首次自由出入中大。

重提「博文約禮」校訓

中大校長段崇智致辭時以英文為主，夾雜廣東話及普通話。他特別提到，中大裝備畢業生具批判思考等能力，相信他們能應對日漸複雜的世界。他又提到知識就是力量，希望學生做出正面改變。致辭期間，他以普通話及廣東話讀出「融合中國與西方」，提醒畢業生不要忘記本源，也重提「博文約禮」，指畢業生可永遠以中大為家，期望他們令世界及社會變成更好的地方。