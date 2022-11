亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中,主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲,當為中國國歌播放,特區政府昨日表示抗議和強烈不滿。有南韓傳媒引述消息稱,主辦機構事前沒收過港隊提交的國歌錄音。

《韓國時報》引述主辦方一名公關代表稱,事前曾要求各參賽隊伍提交國歌錄音,但沒有收到港隊提交的國歌錄音,職員於是上網搜尋並下載了置頂的一首歌曲(our staff saved 'the Hong Kong national anthem' listed on the top of a search engine)。報道又指,亞洲欖球總會有提醒南韓主辦方,香港隊應該使用中國國歌,但無法刪除已下載的錯誤錄音,並交予廣播組播放。

政府新聞稿:亞洲欖總確認港隊教練提交國歌錄音正確無誤

根據政府昨日(14日)發出的新聞稿,香港欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料,指亞洲橄欖球總會確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤,並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。