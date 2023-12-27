女店員疑工傷遭無理解僱 餅店賠8.8萬和解

平機會早前代表一名24歲前餅店女店員入稟區域法院，指事主因工受傷後，疑遭到上司歧視及無理解僱，控告前僱主、董事及直屬上司違反《殘疾歧視條例》。事主要求對方賠償共21.4萬港元，並作出書面道歉。案件今日（27日）於區院提訊，平機會代表透露與訟雙方已達成庭外和解，前僱主願意在21日內向事主賠償8.8萬港元。

平機會早前代表曾任職餅店「北海道牛乳蛋糕」的一名24歲女店員入稟區域法院，指事主因工受傷後，疑遭到上司歧視及無理解僱，控告前僱主、董事及直屬上司違反《殘疾歧視條例》。事主要求對方賠償共21.4萬港元，並作出書面道歉。案件今日（27日）於區院提訊，平機會代表透露與訟雙方已達成庭外和解，前僱主願意在21日內向事主賠償8.8萬港元。

申索人稱因工扭傷後 被上司要求搬重物

申索人李思穎，答辯人分別為營運「北海道牛乳蛋糕」的冠僑飲食管理顧問有限公司、董事譚啟榮及總廚兼原告上司盧劍龍。平機會代表指，與訟雙方已達成和解，只要答辯人在21天內向原告賠償8.8萬港元，原告將於收款後14天內向法庭申請傳票，案件毋須繼續。