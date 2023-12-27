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2023-12-27 17:44:36

女店員疑工傷遭無理解僱 餅店賠8.8萬和解

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平機會早前代表一名24歲前餅店女店員入稟區域法院，指事主因工受傷後，疑遭到上司歧視及無理解僱，控告前僱主、董事及直屬上司違反《殘疾歧視條例》。事主要求對方賠償共21.4萬港元，並作出書面道歉。案件今日（27日）於區院提訊，平機會代表透露與訟雙方已達成庭外和解，前僱主願意在21日內向事主賠償8.8萬港元。

平機會早前代表一名24歲前餅店女店員入稟區域法院，指事主因工受傷後，疑遭到上司歧視及無理解僱，控告前僱主、董事及直屬上司違反《殘疾歧視條例》。事主要求對方賠償共21.4萬港元，並作出書面道歉。案件今日（27日）於區院提訊，平機會代表透露與訟雙方已達成庭外和解，前僱主願意在21日內向事主賠償8.8萬港元。

平機會早前代表曾任職餅店「北海道牛乳蛋糕」的一名24歲女店員入稟區域法院，指事主因工受傷後，疑遭到上司歧視及無理解僱，控告前僱主、董事及直屬上司違反《殘疾歧視條例》。事主要求對方賠償共21.4萬港元，並作出書面道歉。案件今日（27日）於區院提訊，平機會代表透露與訟雙方已達成庭外和解，前僱主願意在21日內向事主賠償8.8萬港元。

申索人稱因工扭傷後  被上司要求搬重物

申索人李思穎，答辯人分別為營運「北海道牛乳蛋糕」的冠僑飲食管理顧問有限公司、董事譚啟榮及總廚兼原告上司盧劍龍。平機會代表指，與訟雙方已達成和解，只要答辯人在21天內向原告賠償8.8萬港元，原告將於收款後14天內向法庭申請傳票，案件毋須繼續。

寒冬街上派一整天傳單

入稟狀指當時23歲的原告在涉案餅店擔任店務員且工作超過一年，期間僱主對她工作表現滿意，惟去年1月搬運餅盒時扭傷背部，被醫生診斷為急性下腰痛。當原告放完6天病假復工後，其上司特別要求她承擔額外的工作，包括搬烤盤和操作手動式摺臂帳篷，但該些工作事實上並不適合背部傷患剛復原的僱員，上司並在沒解釋下於去年2月通知她將於1個月後解僱她。

李其後在搬運紙箱時再次扭傷背部須請假5天，復工後， 她被要求整天在寒冷天氣下派傳單，她追問原因，獲回覆稱可即時離職。由於長時間於寒冷天氣在街上站立，申索人出現噁心、頭痛及其他感冒症狀，通知上司翌日請病假，對方則回以冷笑表情符號，並指會繼續要求她派傳單。

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