施政報告2022｜倡免印花稅准子女讀公營學校吸人才　李慧琼：讓他們與香港居民同等待遇

李慧琼建議新一份《施政報告》中，考慮讓來港工作人士的子女，入讀本地不同學校，同時寬免置業的印花稅，以吸引人才來港。(資料圖片)

本港近來出現了移民潮及人才外流。民建聯主席李慧琼今日(5日)表示，期望在行政長官李家超稍後發表的首份《施政報告》中，考慮讓來港工作人士的子女，入讀本地不同學校，包括公營學校，同時寬免置業的印花稅，讓他們與香港居民同等待遇，以吸引人才來港。

李慧琼在政府吸引人才政策方面，指有家庭考慮到不同地方工作是子女入學，她建議可以放寬，如果有關家庭成員願意來港工作，讓他們的子女可入讀不同學校，包括公營學校，同時考慮到住房需要，她認為若有關家庭成員真的願意留下工作，政府應研究是否應適度寬免印花稅，讓他們與香港居民同等待遇。

盼落實0+0無礙與內地通關

另外，她又期望新一份《施政報告》會提及「0+0」的落實時間，惟放寬時要考慮會否影響香港與內地爭取配額，甚至與內地通關。

早前，行會召集人葉劉淑儀接受外媒訪問時曾指，政府可考慮向內地置業人士撤銷雙倍印花稅，其後她發新聞稿澄清，當時訪問內容只是回應如何吸引人才來港，並非指特區政府正在考慮任何具體措施，又指訪問提及建議放寬的稅項是買家印花稅，是新民黨將在《施政報告》諮詢向特首提交的其中一項建議。財政司司長辦公室則指，並無考慮放寬物業印花稅的相關討論，又說沒有任何相關計劃。